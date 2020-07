Nuggets de McDonald’s « Choc »: La composition enfin dévoilée, elle dégoute les consommateurs, ils ne veulent plus y aller

Nuggets: Les Français sont fans de Fast Food et de McDonald’s en particulier. C’est même une véritable passion. Il n’y a qu’à voir les immenses files d’attente dans les différents restaurants au moment du déconfinement. Parmi les produits les plus vendus, les nuggets figurent en bonne place. De nombreux consommateurs aimeraient savoir ce qu’ils contiennent. On vous dit tout.

En famille ou entre amis, vous aimez déguster les nuggets vendus par McDonald’s. Faciles à manger et très savoureux, ils possèdent un goût vraiment unique et une texture particulière. Ces morceaux de poulet panés sont croustillants et moelleux. Il est vraiment compliqué de ne pas succomber. La question de la composition de ces morceaux de poulet est une énigme pour de nombreuses personnes qui aimeraient en savoir davantage.

Une base de filets de poulet

Les nuggets vendus dans les restaurants McDonald’s sont faits partir de filets de poulet. Ce filet de poulet a été haché pour garder le moelleux et le fondant de cet aliment. Mais ce qui intéresse au plus haut point les amateurs de Fast Food est de savoir quels sont les composants additionnels qui se trouvent dans la recette du géant américain de la restauration rapide. Le blanc de poulet compte pour près de la moitié du produit (47%) exactement. Une valeur relativement faible.

De nombreux composants additionnels

Ce qui veut dire que la moitié d’un nugget n’est pas constitué de poulet. On trouve de l’eau. Ce qui permet de faire gonfler le produit à moindre frais, de la farine de blé et de maïs, de l’huile de colza mais aussi de l’amidon (qui est contenu dans le riz ou les pommes de terre) et de l’amidon modifié. Dans cette recette, il y a aussi du gluten de froment, des épices du sel, de l’assaisonnement de chapelure, du sucre (eh oui !), des poudres à lever qui ont des noms imprononçables (Disodiumdiphosphate, Calciumphosphate, Natriumhdrogencarbonate). Dans la composition des nuggets du Fast Food, on trouve aussi du dextrose, des traces de cèleri et de l’huile de grains de tournesol.

Des nuggets éloignés de la recette traditionnelle

Les ingrédients que l’on va retrouver dans les nuggets vendus chez McDonald’s sont assez différents des nuggets traditionnels (œufs, poulet, chapelure, huile et farine). Les composants utilisés par McDonald’s sont conformes aux règlementations en vigueur. Rien d’inquiétant. Toutefois, la présence de gluten et de sucre dans la recette n’est pas forcément judicieuse. A noter quand même que les nuggets restent des aliments gras et qui font grossir. Il faut donc les consommer modérément.

McDonald’s, en 2010, avait livré quelques secrets de fabrication de ses nuggets de poulet. La première étape consistait à désosser le poulet, la viande était alors broyée dans un second temps et mêlée à des épices et de la peau de poulet. Ces morceaux de poulet étaient frits, puis subissait une congélation. Ils étaient ensuite expédiés dans les différents restaurants. L’ultime étape consistait à les faire frire quelques minutes avant de les servir aux clients.