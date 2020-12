Objectif Top Chef: Ce qu’a dit Philippe Etchebest à Charline après sa victoire, ça vaut le détour!

Il y a quelques jours maintenant, les fans d’Objectif Top Chef ont pu voir le dénouement de cette saison. L’occasion pour Charline, victorieuse de se placer dans la brigade de Philippe Etchebest pour la prochaine saison de Top Chef. Et avant cette diffusion, la jeune femme nous a fait quelques révélations. LD People va tout vous dire.

Charline est prête à se défendre dans Top Chef

A tout juste 18 ans, Charline a remporté la sixième saison d’Objectif Top Chef. Une belle victoire pour le jeune femme qui a su battre en finale, un jeune homme plus expérimenté qu’elle. D’ailleurs, dans un entretien pour nos confrères de Télé Loisirs, elle nous explique ce qui, selon elle, à fait la différence : “Je pense que cela s’est joué sur le dessert. J’ai marqué des points. J’étais plus originale que Vladimir, j’ai pris plus de risques. Pour le plat, Vladimir a été un petit cran dessus de moi. Pour le dessert, j’étais un grand cran au dessus de lui. Du coup c’est passé“.

Elle poursuit son propos ensuite en expliquant ce qu’il lui était passé dans la tête lorsqu’elle a vu le couteau de la victoire : “Je n’arrivais pas à réaliser que, oui, c’est bien moi qui ai eu ma place dans la brigade du chef Etchebest ! Je m’en rendais pas compte. Même encore aujourd’hui j’ai du mal à réaliser que j’ai eu cette opportunité. C’est vraiment un rêve ! A 18 ans, beaucoup aimeraient être à ma place. J’ai eu la chance de réaliser ce rêve-là. En plus j’adore le chef Etchebest“.

Philippe Etchebest ému après la victoire de Charline

Après sa victoire, Charline a fondu en larmes sous le poids de l’émotion. Une émotion d’ailleurs partagée par Philippe Etchebest. Et justement, dans son interview pour Télé Loisirs, la jeune femme nous explique ce que lui a dit le chef hors antenne :”Il m’a dit que c’était une belle victoire mais qu’il ne fallait rien relâcher. Il m’a conseillé de travailler toutes les techniques de base. Il fallait que je reprenne tous mes cours, toutes les choses techniques qu’on attend d’un cuisinier“.

Charline remporte Objectif Top Chef : ce que lui a dit Philippe Etchebest juste après sa victoire ! https://t.co/s3lOI4MbcC — pascale (@caloun44) December 19, 2020

Et effectivement, entre la fin de tournage d’Objectif Top Chef et le tournage de Top Chef, il y a eu environ un mois et demi d’écart. Et justement, Charline a du se préparer pendant cette période, même si tout n’a pas été aussi simple que cela : “Un mois et demi s’est écoulé jusqu’au tournage de Top Chef. Plein de choses se sont passées dans ma vie – j’ai passé mon permis et j’ai déménagé – alors ça a été compliqué de me préparer. J’ai travaillé d’arrache pied durant deux semaines“.