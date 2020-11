Objectif Top Chef: Philippe Etchebest change les règles pour une candidate

Ce lundi 2 novembre 2020, on assistait à une nouvelle semaine du concours “Objectif Top Chef” sur M6. Pour le premier jour, on découvre Maëva, qui a une demande assez étrange pour Philippe Etchebest. Explications.

Objectif Top Chef: La demande particulière d’une cuisinière à Philippe Etchebest

Maëva, une jeune cuisinière de 19 ans, s’est présentée au concours Objectif Top Chef. Mais si d’habitude les candidats se présentent pour séduire culinairement Philippe Etchebest, la jeune femme a un autre chef en tête : “Je veux gagner Objectif Top Chef pour intégrer la brigade de Michel Sarran dans Top Chef” commence-t-elle par dire. Evidemment, le chef a complètement été scotché par sa demande et voyant la tête qu’il fait, la candidate a poursuivi son propos : “Je vous adore chef, mais j’ai une préférence pour Michel Sarran”.

Philippe Etchebest a alors demandé à Maëva, ce que Michel Sarran avait de plus que lui. La jeune femme a alors expliqué ce qu’elle aimait particulièrement : “Il a quelque chose que d’autres chefs n’ont pas. C’est mon idole. Je l’adore. Quand je le vois à la télévision, je suis émerveillée“. Devant son admiration pour son collègue, le chef a décidé de faire une surprise à la cuisinière en l’appelant tout en lui proposant un marché : “Si jamais tu gagnes Objectif Top Chef, je te donne ma parole que tu iras dans la brigade de Michel“.

Maëva tient tête à Philippe Etchebest

Pour que Michel Sarran puisse également avoir une idée de ce que pouvez réaliser Maëva, Philippe Etchebest l’a invité a assisté à distance à la dégustation. La jeune femme a obtenu 4 étoiles sur 5 et est ainsi parvenue à se hisser jusqu’à la deuxième épreuve. Et c’est justement lors de celle-ci où elle a été assez cash avec le chef. En effet, alors qu’elle était entrain de préparer son plat, le présentateur de Cauchemar en cuisine est venu la voir pour savoir ce qu’elle était entrain de préparer. Si ça avait l’air plutôt bon, il lui a également dit de prendre plus de risques pour ne pas rester dans le classique. Mais ce n’était pas au gout de la cuisinière : “J’ai pas envie de prendre de risques en fait !”.

Objectif Top Chef : une candidate tient tête à Philippe Etchebest, ce dernier la recadre ! (VIDEO) https://t.co/yW32tMrX0g pic.twitter.com/X7MxUaXWZs — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) November 2, 2020

Philippe Etchebest, qui veut des guerriers, n’a pas du tout aimé la réponse de Maëva : “J’hallucine ! C’est la première fois que j’entends un truc pareil ! Il y a un mec qui risque de prendre ta place !” a-t-il dit. Loin de se démonter, la jeune femme lui répond sèchement : “Je m’en fous qu’il prenne ma place mais je veux gagner. Mais je vais pas me mettre dans la merde pour autant“. Un peu vexé, Philippe Etchebest a conclu : “attention, tu peux être rebelle mais sois d’abord rebelle dans ta cuisine“. Et malheureusement pour elle, elle n’a pas été choisie par le chef étoilé pour la suite de l’aventure.