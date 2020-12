Objectif Top Chef : Philippe Etchebest éclate en larmes, en découvrant ce candidat

Ce mardi 8 décembre, Philippe Etchebest présentait un nouveau numéro d’Objectif Top Chef. Comme à son habitude, avant de goûter les plats des candidats, le chef demande le parcours de ce dernier. Ici, l’animateur de “Cauchemar en Cuisine” a été au bord des larmes en écoutant Soumaila. LD People va vous explique pourquoi.

Philippe Etchebest très ému par Soumaila

D’habitude très dur, Philippe Etchebest a été obligé de se dévoiler en écoutant l’histoire de Soumaila. En effet, son assistance familiale, Stéphane raconte au chef que le jeune homme était arrivé il y a quatre ans en France depuis la Côte d’Ivoire, sans aucune famille, avec le but ultime “d’apprendre la cuisine, la gastronomie“. C’est à ce moment-là que le candidat rajoute : “Je vous regardais depuis tout petit quand j’étais en Côte d’Ivoire à la télé. La cuisine, c’est mon rêve donc j’ai décidé de venir en France et de tout faire pour y arriver. J’ai dû passer par plusieurs pays : le Niger, la Libye, traverser la Méditerranée”.

VIDEO Objectif Top Chef : Philippe Etchebest au bord des larmes face à un candidat https://t.co/BeYzGDT134 pic.twitter.com/b569pmgvXB — Voici (@voici) December 9, 2020

Soumaila fond en larmes ensuite et explique : “J’ai traversé pour réaliser mon rêve et être en face de mon idole de la cuisine gastronomique française“. Une phrase qui a fait fondre Philippe Etchebest : “c’est très touchant Soumaila. Ça me fait très plaisir…”. Malheureusement, pour le jeune homme, la belle histoire s’est arrêtée plus vite qu’elle n’a commencé. En effet, son poulet un peu trop cuit, ne lui a pas permis de se qualifier pour tour suivant, à savoir le duel. Mais LD People peut le dire, sa présence à “Objectif Top Chef” est déjà une grande victoire sur la vie. Avec son abnégation, il ne fait aucun doute qu’il ira encore plus loin dans ses objectifs.

Prêt à raser la tête d’un candidat

Philippe Etchebest est intraitable avec les candidats et ce n’est pas Brice, qui dira le contraire. En effet, lors du duel, le jeune homme, avec la chevelure assez longue, n’a cessé de mettre ses mains dedans. Une situation qui n’a pas plu du tout au chef : “Si tu peux éviter, la main dans les cheveux, toucher les aliments, ça m’arrangerait, ce n’est pas très hygiénique ça !” a-t-il commencé par dire. Il lui fait promettre ensuite que s’il gagnait Objectif Top Chef, il se rasait la tête, comme lui :”C’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd”.

Objectif Top Chef : Philippe Etchebest choqué par l’hygiène d’un candidat… qui prend une décision radicale en cas de victoire (VIDEO) https://t.co/EO8lUTepN5 pic.twitter.com/SV7Qxt2nQq — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) December 9, 2020

Mais quelques minutes plus tard, l’apprenti a une nouvelle fois “énervé” Philippe Etchebest : “Si c’est pour se passer la main dans les cheveux toutes les 15 secondes (…) Moi je te les coupe les cheveux, je te coupe la mèche. Si je trouve un seul cheveu dans le plat c’est éliminatoire”. Heureusement pour le jeune homme, aucun cheveux dans le plat et une victoire dans le duel. En tout cas LD People a hâte de voir Brice se raser la tête en cas de victoire finale dans “Objectif Top Chef“.