Océane El Himer a une grande annonce à faire, avec très peu de vêtements sur elle… (Wow)

Océane El Himer a donné l’habitude a ses fans de la retrouver dans des clichés brûlants. Pour faire sa grande annonce, la jeune femme ne fait donc pas exception. Elle prend la pose avec son haut de maillot en guise de t-shirt, assorti d’une paire de jeans tendance. La grande nouvelle, vous la connaissez peut-être déjà. Mais si ce n’est pas le cas, elle ne va pas vous étonner pour autant. LDPeople vous explique tout dans la suite de cet article.

Océane El Himer fait une grande annonce sur Instagram

Océane El Himer et sa sœur jumelle Marine s’installent pour une nouvelle vie à Dubaï ! Pendant plusieurs mois, les deux jeunes femmes ont fait des allers et de retours incessants entre la France et les Emirats arabes unis. Mais cette fois-ci c’est officiel, elles posent leurs valises dans un superbe logement de luxe de Dubaï. Et pour annoncer la grande nouvelle, Océane El Himer a donc pris la pose dans son salon, dans une tenue qui a épaté ses fans.

En effet, dans les commentaires se mêlent d’innombrables compliments aux félicitations pour ce nouveau départ. La belle a même avoué avoir hâte de partager son quotidien avec ses abonnés. Un quotidien inédit puisque dans un nouveau logement. Aussi, elle précise qu’elle vivra dans le même logement que sa sœur. De quoi ravir encore davantage les fans des vedettes de télé-réalité car des rumeurs courraient à propos de leurs volontés de s’émanciper l’une de l’autre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Oceane El himer (@oceanelhimer)

Les jumelles ne se quitteront plus d’une semelle

La sœur d’Océane El Hier devance sa jumelle de 24 heures pour annoncer la grande nouvelle sur son compte Instagram. Et elle ajoute quant à elle qu’elles ne vont donc jamais se quitter. Au programme, Océane El Himer et sa sœur jumelle vont continuer de faire rêver leurs abonnés. Placements de produits ciblés, stories sur leurs activités quotidiennes et présentations détaillées de leurs tenues. Sans oublier des publications sublimes dans lesquelles elles se montrent sous leurs meilleurs jours. LDPeople ne manque jamais l’occasion de vous en faire part. En effet, Marine comme Océane El Himer n’ont de cesse de fasciner les internautes avec des clichés mettant en avant leurs formes généreuses. Et ce n’est pas pour déplaire à ces derniers. Au contraire, ils en redemandent !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇫🇷 🇲🇦🇪🇬 MARINE EL HIMER (@marinelhimer)

Décidément, 2021 marque un grand tournant dans la vie des jeunes femmes. Océane El Himer est pressée de commencer cette nouvelle année. Les abonnés des vedettes sont tout aussi impatients de découvrir les nouvelles aventures des jumelles. Leur notoriété grimpe en flèche et cela ne semble pas prêt de s’arrêter. Il faut bien avouer que si elles persistent à publier des photos dans lesquelles elles sont aussi craquantes, leurs côtes de popularité ne devrait pas redescendre de sitôt. Pas de doutes, 2021 s’annonce radieux pour Océane El Himer, de même que pour Marine. Leurs fans sont toujours présents et ne sont pas prêts de les lâcher !