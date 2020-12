Océane El Himer dévoile le postérieur de sa sœur sans gaine après opération, les internautes sont choqués!

Océane El Himer et sa sœur jumelle Marine sont à Dubaï ! Comme de nombreuses vedettes de la télé-réalité, les jumelles en ont profité pour passer par la case chirurgie esthétique. Pour Océane El Himer, réfection de ses prothèses. Et pour Marine, une liposuccion générale pour l’injecter directement dans son postérieur et voir ce dernier augmenter de volume. Sur les réseaux sociaux, Marine et Océane El Himer partagent tout de leurs quotidiens avec leurs abonnés. Elles ont donc aussi mis en avant les résultats de leurs opérations de chirurgie esthétiques. LDPeople vous propose de les découvrir dans la suite de cet article.

Océane et Marine El Himer sont fières de présenter leurs nouvelles silhouettes à leurs fans

Marine et Océane El Himer ont de nouveaux corps qui les ravissent. Les jeunes femmes ne sont pas pour autant des personnes qui renoncent au sport. En effet, leurs silhouettes ne sont pas seulement le fruit d’opérations de chirurgie esthétiques. Notamment pour Marine, qui est une véritable athlète, adepte de la course. Et justement, la sœur d’Océane El Himer admet que c’est pour cette raison qu’elle se laisse tenter par une intervention. Au début du mois de décembre, elle faisait donc part à ses fans de sa décision. Ayant fait de la course pendant de nombreuses années, elle déplorait le fait que son galbe naturel tendait à disparaître. Elle ajoutait ensuite être contre les implants en ce qui la concerne. Alors, c’est pour une technique différente, qui consiste à lui injecter de la graisse récupérer sur son corps directement dans le postérieur, qu’elle opte.

Elle prenait la pose dans sa gaine post-opératoire sur Instagram. Non sans hâte de dévoiler les résultats ! Océane El Himer est présente pour soutenir sa sœur, quoi qu’elle fasse. Marine et elle sont inséparables. Et c’est aussi ce que leurs fans adorent avec elles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇫🇷 🇲🇦🇪🇬 MARINE EL HIMER (@marinelhimer)

Des images des résultats du nouveau postérieur de Marine

Le temps d’une photo, elle retirait sa gaine pour partager une story avec ses abonnés. LDPeople vous la présentait d’ailleurs dans un précédent article. Mais dans la soirée du 11 décembre, c’est Océane El Himer qui filme sa sœur pendant qu’elle danse dans un restaurant. Les images montrent donc le tout nouveau postérieur de sa sœur jumelle. Le tout dans une mini-jupe moulante qui ne laisse personne indifférent. Pas de doutes, Marine s’est bien remise du traumatisme de l’opération. Après avoir eu des vertiges à cause de l’anesthésie générale et ressenti de vives douleurs suite à l’intervention, elle est à présent en pleine forme !

Océane El Himer et sa sœur reprennent donc de plus belle leurs journées de vedettes à Dubaï. Entre restaurants, soirées et placements de produits sur les réseaux sociaux, elles n’ont pas le temps de s’ennuyer. LDPeople a récupéré pour vous cette image qui vaut milles mots. Mais il est également possible de retrouver de nombreuses photographies des stars au détour des innombrables publications sur leurs comptes Instagram respectifs.