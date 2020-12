Océane El Himer encore en été : sa silhouette “sans vêtements” sublime enflamme la Toile

Océane El Himer surfe sur les vagues de sa célébrité sur les réseaux sociaux. Pas de doutes, la jeune femme n’est pas en hiver comme la plupart des Français. Océane El Himer est encore en plein été puisqu’elle s’affiche en maillot de bain, planche de surf sous le bras et les pieds dans l’eau. De quoi couper le souffle de ses fans sur la Toile car elle s’affiche avec une silhouette absolument superbe. Evidemment, les réactions de ses abonnés sont unanimes, tout le monde lui offre des compliments en abondance. Objectivement parlant, il est difficile de trouver le moindre défaut à la jolie brune.

Océane El Himer n’a pas le moindre défaut aux yeux de ses followers

Océane El Himer travaille son physique au quotidien. Et son travail paye puisqu’elle peut se vanter d’avoir un corps de rêve. Musclé, tonique, idéalement proportionné, le corps d’Océane El Himer fait autant d’adeptes que de jaloux. En effet, elle n’a pas à rougir de ses efforts concernant son aspect physique. Véritable mannequin 2.0, elle incarne la perfection aux yeux de ses 623 000 abonnés Instagram. Un chiffre impressionnant qui ne cesse de grandir de jours en jours. Découverte par le public dans Princes et Princesses de l’amour, Océane El Himer et sa sœur jumelle, Marine, sont les coqueluches des fans de télé-réalité. Elles sont aujourd’hui indispensable à ce paysage bien particulier de la télévision.

Les fans de télé-réalité font des vedettes de ses émissions des personnalités incontournables sur les réseaux sociaux. L’apparence y est maîtresse et les codes des plateformes sont parfaitement intégrées par Océane El Himer et sa sœur jumelle. Tous les jours, les abonnés des jolies brunes retrouvent des stories qui les invitent à partager leurs quotidiens. Océane partage ainsi souvent ses séances de sport mais aussi les résultats de ces dernières. Et le moins que les fans puissent dire, c’est que les résultats sont à la hauteur de ses efforts.

Une jeune femme éblouissante qui invite ses fans au voyage, loin de la grisaille de l’hiver

Océane El Himer invite aussi ses abonnés à la suivre dans ses autres aventures. Partie à Dubaï pour profiter de vacances bien méritée, elle offre des moments privilégiés à ses followers. Dans les draps de son lit, dans une piscine sur un toit de building ou devant une baie vitrée à la vue imprenable, les photos de la belle plaisent beaucoup. Et la dernière en date fait l’unanimité car c’est en maillot de bain que s’affiche la jolie brune. De quoi ramener en été les abonnés d’Océane, majoritairement en train de travailler et de subir la baisse des températures. Ils sont alors nombreux à se prendre à rêver la rejoindre pour une session de surf. Ou du moins prendre le soleil en son agréable compagnie.

Océane El Himer suscite l’admiration de ses abonnés parce qu’elle profite de ses vacances. Mais c’est surtout parce qu’elle est absolument sublime dans son maillot de bain. Attention les yeux !