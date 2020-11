Océane El Himer est super fière de son postérieur, elle nous le montre sans vêtements, on adore!

Océane El Himer est très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Elle y partage régulièrement des publications mais aussi de nombreuses stories qui laissent entrevoir des moments de son quotidien. Quotidien dans lequel le sport occupe une place importante pour entretenir sa silhouette de rêve. En effet, les vedettes de la télé-réalité peuvent opter pour la chirurgie esthétique sans se voir éviter des séances de sport intensives. Océane El Himer a des objectifs bien précis quant à son physique et elle s’entraîne donc tous les jours afin de l’atteindre. Dans ses stories Instagram du 12 novembre, la jeune femme a mis l’accent sur son postérieur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Oceane El himer (@oceanelhimer)

Océane El Himer propose à ses fans d’apprécier les résultats de ses séances de sport sur son physique

Océane El Himer est fière de son allure. Grâce à ses efforts et à sa persévérance, elle se rapproche de son objectif idéal. Mais quand elle l’aura atteint, elle ne s’arrêtera pas de faire su sport pour autant. En effet, seuls les exercices lui garantissent de garder la forme. Et en parlant de forme, c’est sous un autre angle que les internautes pourraient l’entendre. Car Océane El Himer a fait en sorte de justement souligner la forme de son postérieur. Musclé et rebondi, elle est très heureuse de pouvoir s’en vanter sur les réseaux sociaux. Et elle le trouve tout simplement divin lorsqu’elle sort d’une séance de sport. Tous les muscles sont prêts à travailler suite à une séance intensive comme celles qu’Océane se programme au quotidien. Dans sa story Instagram, la vedette des Marseillais explique qu’elle se programme tous les jours, sans exception, des séances pour le bas de son corps.

Un postérieur qui va faire parler de la belle sur les réseaux

De quoi fatiguer la jeune femme mais aussi de quoi la rendre fière. Car les efforts qu’elle fournit sont visibles sur son galbe et sa silhouette générale. Océane El Himer profite donc de l’occasion pour remercier son partenaire fitness mais également Dubaï dans l’ensemble. Depuis son arrivée aux Emirats, la jeune femme passe de super moments. Et histoire de faire partager tous ces moments avec ses fans, les réseaux sociaux sont très adaptés. Aussi, elle ne manque pas de monter le résultat de sa séance de sport sur son postérieur. Les abonnés d’Océane El Himer n’en demandaient pas tant ! Ils en prennent plein la vue !

Avec un tel postérieur, Océane El Himer est doté d’une grande confiance en elle. De face comme de dos, elle apprécie l’image qu’elle donne à voir aux personnes qui l’entourent. Ce ne sont en effet pas ses abonnés qui risquent de se plaindre de sa démarche. Montrer son postérieur dans sa story Instagram n’est effectivement pas une première pour la star et sa sœur jumelle. Elles ont même partagé des publications sur leurs comptes respectifs dans lesquelles leurs postérieurs sont les sujets principaux. Océane El Himer et sa sœur Marine, savent pertinemment que c’est avec ce genre de sujets qu’elles attirent toute l’attention de leurs fans. Aussi, elles ne risquent pas de changer de stratégie de sitôt.