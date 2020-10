Océane El Himer et Marine: sans vêtements, elles trinquent sur le balcon, ça crée polémique sur la toile

Marine et Océane El Himer sont des sœurs jumelles stars de la télé-réalité. Découvertes par leurs fans dans Les Princes et Princesses de l’amour. Depuis, elles ont rejoint le casting des Marseillais et sont des vedettes incontournables du petit écran et des réseaux sociaux. Sur Instagram notamment, elles aiment prendre la pose dans pour réaliser des clichés qui font réagir leurs fans. En effet, comment pourraient-ils faire autrement alors que Marine et Océane El Himer décide de trinquer au champagne en ne portant pas de pantalons ? Leurs photos publiées au 17 octobre dernier sont effectivement déconcertantes.

Marine et Océane El Himer ne sont-elles pas pudiques ?

Les sœurs jumelles sont inséparables. Elles font tout ensemble et s’entendent à merveille. Parfois, quelques petits conflits peuvent survenir entre les deux jeunes femmes. Mais ils sont rapidement mis de côté et elles n’en sont que plus proches encore. Cependant, ce n’est pas un conflit qui fait parler d’elles ces jours-ci, ni même une de leurs aventures de télé-réalité. En effet, il s’agit de photos partagées sur leurs comptes Instagram respectifs. Car Marine et Océane ont décidé de libérer leurs arrières-trains.

Les postérieurs à l’air, elles portent pourtant un pull chacune en se mettant en scène de la sorte. De plus, Marine et Océane El Himer posent de dos histoire de mettre en avant ce que la décence voudrait cacher. Une coupe de champagne à la main, appuyées sur la rambarde d’un petit balcon offrant une superbe vue sur la mer, leurs fans ne savent même pas ce qu’elles sont en train de célébrer.

Ainsi, ce sont toutes sortes de réactions qui sont provoquées par ces images. Marine et Océane El Himer reçoivent en effet autant de compliments que de remontrances. Personne ne saurait nier la beauté des sœurs jumelles. Mais de là à faire l’unanimité en montrant leurs derrières, c’est autre chose. Certains des fans de Marine et Océane El Himer ne comprennent pas l’intérêt de cette démarche et vont la qualifier de “vulgaire”. Tandis que d’autres ne vont pas s’attarder sur “l’originalité” de ces images et se contenter de les couvrir de compliments.

Les jumelles ont un mental d’acier face aux remarques de leurs détracteurs

À coup sûr, Marine et Océane El Himer ne vont prendre en compte que les retours positifs. Car être une star de la télé-réalité et des réseaux sociaux comporte son lot de critiques quotidiennes. Ainsi, pour garder le moral malgré les retours parfois négatifs, il faut effectivement savoir prendre du recul ou tout simplement les ignorer. Pour Marine et Océane El Himer, l’essentiel est qu’elles soient heureuses et qu’elles assument leurs choix. De plus, elles ne sont ni les premières, ni les dernières, à montrer leurs postérieurs sur Instagram. Elles devront néanmoins prendre en compte l’avis de la majorité de leurs fans pour continuer de les fidéliser à leurs contenus en ligne. Marine et Océane El Himer n’y manqueront pas car elles n’ont pas fini de faire leurs places dans cet univers.