Océane El Himer et sa sœur Marine, sans vêtements sur la toile, elles créent un gros buzz!

Océane El Himer partage tout ce qui rythme son quotidien sur Instagram. Et bien souvent, si ce n’est presque tout le temps, Océane et Marine sont ensemble. Ainsi, le 8 décembre dernier c’était l’occasion de découvrir une photo des jeunes femmes qui avait ce quoi nous donner l’impression de voir double. En effet, Marine et Océane El Himer prenaient la pose ensemble en arborant la même tenue, la même coiffure et le même maquillage. Il était impossible de les différencier. Pas étonnant que cette image fasse alors parler d’elle sur la Toile. Et vous pouvez compter sur LDPeople pour un rapport complet sur le sujet !

Océane El Himer maîtrise son image à la perfection sur les réseaux sociaux

Océane El Himer et sa sœur s’entendent à merveille. Elles partagent absolument tout et ont les mêmes goûts. Ainsi, elles apprécient faire loucher leurs fans quand elles en ont l’opportunité. Si elles ont chacune leurs personnalités, elles ne se dégagent effectivement pas forcément des photos qu’elles prennent ensemble. Les abonnés Instagram de Marine et d’Océane El Himer affirment pourtant avoir leurs préférences. Mais même les fans les plus assidus se feront avoir par ce cliché en miroir qu’elles mettent en scène. Très jolies avec leurs couettes et leurs tenues chics et sportives, Marine et Océane El Himer faisait donc loucher la Toile. Et pour davantage de fun, l’une est de face et l’autre de dos. Bien qu’elles regardent toutes les deux l’objectif de l’appareil photo, c’est l’occasion d’avoir une vision 360 des jeunes femmes. Pratique pour les jumelles !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Oceane El himer (@oceanelhimer)

Pour ceux qui ont manqué d’admirer Marine et Océane El Himer dans leurs looks à l’identique, LDPeople va vous la présenter. En effet, les rédacteurs de votre magazine en ligne sont sur le coup pour vous proposer des contenus appréciés de nos lecteurs. Aussi, c’est avec plaisir que nous vous dévoilons donc ce superbe cliché. À voir ou à revoir, histoire de se donner le tournis. Car sans les tatouages sur les mains des stars et une légère nuance dans les couleurs de leurs chevelures, comment les différencier en photo ? Certes, c’est Océane El Himer qui partage cette publication en story. Ainsi, il est aisée de savoir que c’est elle qui tient le téléphone pour immortaliser ce moment. Mais en dehors de ce détail, auriez-vous réussi à les différencier ?

Les sœurs vedettes font tourner toutes les têtes

Océane et sa sœur jumelle se ressemblent à s’y méprendre. Et comme elles s’entendent très bien, elles n’hésitent pas à jouer sur leurs ressemblances pour troubler leurs fans. La dernière publication en date dans laquelle elles paraissent toutes les deux a aussi fait beaucoup de bruit sur la Toile. Mais cette fois-ci ce n’était pas à cause de l’impossibilité de leurs fans à les différencier. Il s’agissait bien plutôt de leurs plastiques de rêve et de leurs tenues pour les mettre en valeur qui attiraient l’attention. LDPeople conclut donc cet article avec cette publication à couper le souffle. Une publication dans laquelle Marine et Océane El Himer portent bien moins de vêtements que dans la photo où elles sont indissociables.