Océane El Himer fait craquer les internautes, cette image de son postérieur est sublime!

Océane El Himer a su se faire une place de choix sur les réseaux sociaux. Depuis qu’elle rejoint les aventures des Marseillais, nombreux des fans de télé-réalité ne peuvent plus la sortir de leurs esprits. Et pour cause, Océane El Himer sait prendre soin de son image. Séances de sport à l’appui, elle partage le résultat de son workout en story sur Instagram. Toujours plus fine et plus tonique, il est pourtant des parties de son anatomie qui prennent de l’ampleur. C’est le cas de son postérieur bombé à souhait. Océane El Himer fait craquer les internautes en partageant des clichés dans lesquels elle le met en valeur sans complexes.

Des gros plans d’Océane El Himer après ses séances de sport

Océane El Himer fait des séances de sport quotidienne. Ainsi, les stories Instagram de la belle sont souvent des témoignages de ces moments-là. Mais attention, pas question de la montrer décoiffée ou dégoulinantes de sueur. Non, elle ne partage, comme toujours, que des images qui la montrent à son avantage. Elle semble mettre un point d’honneur à apporter du rêve à ses abonnés avant tout. Aussi, c’est donc tout naturellement qu’elle prend son téléphone portable pour filmer de près les parties de son corps qu’elle travaille à la salle de sport. Et les grandes stars entre toutes sont ses abdominaux saillants et son postérieur rebondi.

Le sport est l’une des passion d’Océane El Himer. Tout comme sa sœur jumelle, Marine, la jeune femme trouve dans les exercices physiques une satisfaction qu’elle ne trouve pas ailleurs. Son esprit de compétition se défoule et les résultats sont visibles pour l’encourager dans ses efforts. De plus, il est prouvé que le sport libère une hormone particulière qui s’associe à celle du bonheur. Alors, Océane El Himer allie l’utile à l’agréable en devenant toujours plus athlétique. Avec sa volonté de fer, rien ne saurait empêcher la jeune femme de faire de l’exercice. Et comme elle est proche de sa communauté de fans sur les réseaux sociaux, elle tente de les inspirer en partageant les résultats probants de ses séances sportives.

La jeune femme fascine de plus en plus les internautes

À chaque fin d’entraînement, Océane El Himer attrape son téléphone pour partager des stories à ses abonnés. Elle leur montre de près, dans de courtes vidéos, les parties de son corps travaillées dans la journée. Et la jeune femme n’hésite pas à s’arrêter sur son ventre plat et musclé ou encore sur son postérieur bombé et galbé. De quoi lui garantir une attention permanente de ses abonnés qui adorent l’admirer ou qui rêvent de lui ressembler.

En effet, Océane El Himer pourrait en motiver plus d’un et plus d’une à reprendre les exercices. Avec le deuxième confinement mis en place sur la France, elle pourrait absolument être une source de motivation pour éviter de prendre du poids. Alors, tous à nos tapis de gym ! Ou à nos téléphones portables pour s’abonner à son compte Instagram ! Mais les deux ne sont pas incompatibles pour autant, bien au contraire !