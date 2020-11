Océane El Himer fait rugir la Toile une fois de plus, sans vêtements, on voit tout, (sublime)

Océane El Himer partage de très nombreuses des photos d’elle sur son compte Instagram. La vedette de la télé-réalité, révélée dans Les Marseillais, continue d’enflammer la Toile. Les diffusions des Marseillais vs le reste du monde viennent de toucher à leurs fins. Mais ce n’est que le début de l’aventure pour Océane El Himer. À présent que les fans la connaissent bien, elle va mettre sa notoriété à profit. Et pour continuer de l’entretenir, elle partage donc encore et toujours des photos d’elle, souvent à la limite de la provocation, sur Instagram. L’une d’elle lui vaut d’attirer toute l’attention. En effet, elle la présente dans un deux pièces imprimé aux motifs léopards, attention les yeux !

Océane El Himer attire tous les regards grâce à un cliché superbe

Océane El Himer n’a pas fini de faire réagir la Toile. Malgré la fin de l’aventure des Marseillais vs le reste du monde, de nouvelles sont à venir. Pour commencer, c’est à Dubaï que ses abonnés retrouvent la jeune femme. Mannequin professionnelle, elle a tenté sa chance pour trouver les contrats de ses rêves grâce à la télé-réalité. Mais elle a trouvé des choses bien plus précieuses. Notamment des amitiés solides et une base de fans qui la suivra jusqu’au bout du monde. Avant la mise en place du deuxième confinement en France, Océane El Himer et sa sœur jumelle, Marine, s’envolent pour d’autres horizon. C’est donc aux Émirats arabes unis que nous retrouvons les vedettes. Et elles continuent de susciter l’admiration de leurs fans respectifs sur les réseaux sociaux. Pour les fasciner, rien de mieux qu’un savant mélange composé de clichés brûlants et de détails sur son quotidien.

Océane El Himer n’a pas besoin de se forcer, prendre la pose est naturel pour la jeune femme. L’occasion aussi pour la vedette de télé-réalité de partager ce qui fait son quotidien pendant ses vacances à l’autre bout du monde. Mais pas dans n’imposte quelles conditions. Pour s’assurer d’avoir toujours autant de succès auprès de ses abonnés, Océane El Himer choisit une vue superbe pour prendre la pose. Et ce n’est pas non plus n’importe quelle pose ou n’importe quelle tenue qu’elle choisit pour l’occasion. Elle se trouve dans une piscine, sur le toit d’un building de Dubaï, offrant une vue imprenable sur la ville. Il fait très beau et certainement aussi très chaud car Océane El Himer enfile un tout petit deux pièces. Un deux pièces aux imprimés léopards qui va faire rugir ses fans.

Une publication Instagram qui coupe le souffle de ses abonnés

Elle pose de dos mais se retourne legerement pour plonger son regard dans l’objectif de l’appareil photo. Elle offre à ses abonnés une vue imprenable sur son postérieur qui vient voler la vedette à la magnifique vue de la ville. Mais cela ne va pas déranger les admirateurs d’Océane El Himer, bien au contraire. Ils ne demandent qu’à pouvoir contempler davantage de clichés de ce genre !