Océane El Himer (Les Marseillais) a pris d’énormes risques afin de faire des photos

Océane El Himer se met en danger pour réaliser un cliché d’exception. La célèbre candidate des Marseillais dont tout le monde se souvient pour sa rivalité avec Alix qui avait donné lieu à son élimination de cette dernière, a décidé de prendre de gros risques pour réaliser une photo qu’elle a partagé ces dernières heures sur son compte Instagram. Un cliché dans les conséquences aurait pu être dramatique pour la jolie jeune femme qui avait décidé d’ignorer le danger pour tenter de surprendre ses fans.

Depuis leur passage dans la célèbre émission de téléréalité, les deux sœurs jumelles El Himer sont devenues de véritables stars, Océane et Marine n’arrêtent plus d’alimenter leurs comptes Instagram et les réseaux sociaux afin de ravir leurs followers avec des postures qui les mettent parfaitement en valeur et qui font ressortir leur magnifique beauté et leur silhouette vraiment parfaite.

Mais tout n’a pas toujours été rose pour les deux jumelles. En effet, Océane a été la cible de beaucoup de critiques, et même de messages très agressifs, suite à son passage dans les Marseillais. Car alors qu’Alix est en couple avec Benjamin Samat, Océane aurait joué de ses charmes pour le séduire et pour le faire craquer. Benjamin aurait succombé et aurait donc trompé Alix avec Océane, seulement quelques jours après l’arrivée de la belle jeune femme dans le jeu. Alix avait très rapidement remarqué que quelque chose n’allait pas pour enfin découvrir la tromperie dont elle était victime. Bien décidée à se venger, et très énervée au moment des faits, elle avait eu une attitude qui lui avait valu son renvoi immédiat des Marseillais. Lors d’une activité d’accrobranche, la belle Alix se sentant trahie avait frappé le casque d’Océane.

Un geste qui a, malheureusement pour elle, été vu par la production. La direction de l’émission n’a pas laissé passer cet acte de violence et a pris les mesures qui s’imposaient, c’est-à-dire écarter définitivement Alix de l’aventure. Mais paradoxalement lorsqu’Alix a vu le déferlement de haine envers Océane de la part des internautes et de certains de ses fans, elle avait décidé de calmer le jeu en disant que personne ne devrait être harcelé de la sorte. Un comportement noble qui lui a valu l’admiration des téléspectateurs. Alix avait même décidé de pardonner à Benjamin et qualifié cette expérience de » mal pour un bien « . Mais de toute manière, l’idylle entre Océane et Benjamin Samat n’aura pas duré très longtemps, car visiblement, les deux tourtereaux n’étaient pas faits l’un pour l’autre et le jeune homme se disait très déçu du comportement de sa nouvelle compagne.

Une histoire qui a encore ajouté à la notoriété des deux sœurs El Himer, Marine et Océane qui sont devenues des vraies stars en seulement quelques mois. Alors qu’ Océane cumule 383 000 fans sur Instagram, sa sœur Marine arrive, elle, a près de 700 000 personnes qui l1 suivent presque quotidiennement. Avec ce cliché, où elle prend tous les risques, Océane risque bien d’augmenter son nombre de vues et d’accueillir un plus grand nombre de followers qui seront probablement épatés par la prise de vue. Sur ce cliché posté il y a peu, on peut donc découvrir Océane, le corps presque totalement penché dans le vide, passant la tête par une fenêtre d’un appartement en étage élevé, vêtu d’un déshabillé qui laisse apparaître ses épaules et un décolleté plongeant, les cheveux de la belle brune semble pendre dans le vide pour donner une réelle impression de légèreté. Un cliché très peu banal.

Ver esta publicación en Instagram Sunday 🦋 By @justin_prinz Una publicación compartida de Oceane El himer (@oceanelhimer) el 17 May, 2020 a las 7:42 PDT

Les deux sœurs n’arrêtent visiblement pas de faire la une des médias pour ravir des fans, toujours plus nombreux qui sont véritablement tombés sous le charme des deux brunes incandescentes découvertes dans les Marseillais. Alors qu’Océane essaie de faire oublier son histoire avec Benjamin Samat qui a quelque peu terni sa réputation et lui a fait vivre des moments difficiles à cause des agressions dont elle a été victime, de son côté sa sœur Marine se remet de sa séparation avec Julien Guirado, une histoire d’amour qui aura laissé des traces.

Il semblerait bien que la vie du couple n’était pas de tout repos et que Julien connaissait régulièrement des problèmes de comportement au point d’être particulièrement agressif avec sa petite amie. Mais, malgré cette séparation et les critiques de certains followers, Marine souhaite à tout prix défendre Julien en expliquant qu’il est en train de se faire soigner pour son impulsivité et son agressivité, elle se dit même très fière de lui et des progrès qu’il est en train de réaliser. Marine ne semble donc pas lui tenir rigueur des événements passés et lui souhaite le meilleur pour le futur.

Âgée de 26 ans, Océane a décidé de prendre tous les risques pour ce cliché qu’elle publiait afin de proposer à ses fans une photo qui restera dans les mémoires. Mais si la belle brune s’en est parfaitement sortie lors de cette prise de vue en réussissant à ne pas se blesser, ce serait dans des conditions pourtant beaucoup moins dangereuses qu’elle a été victime d’un accident ces derniers jours.

Un comble puisqu’elle a tout simplement chuté dans le métro et a dû être hospitalisée et opérée. Le diagnostic des médecins était sans appel : fracture du tendon rotulien et passage obligé par la salle d’opération. Une intervention qui s’est néanmoins déroulée sans problème malgré un réveil difficile et la frustration de ne pas être libre de ses mouvements. Elle semblait donc en bonne forme à sa sortie de l’hôpital, même si Océane n’est pas prête de reprendre le sport tout de suite. Elle avait décidé de rassurer ses fans avec un message pour expliquer quel était réellement son état : » Cet été 2020 sera particulier pour moi. Suite à ma fracture (…), je serai 5 semaines en attelle pour une période de rétablissement et un mois de centre de rééducation sportif, pour me remettre au plus vite « .

Comme quoi ce ne sont pas nécessairement les activités les plus dangereuses dont il faut se méfier ! Océane se balance par la fenêtre pour une photo, et termine à l’hôpital en prenant son métro! Mais heureusement pour la sœur de Marine, à part le fait que son été sera un peu gâché, pas de grosse catastrophe et elle s’en sort plutôt bien.