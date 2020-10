Océane El Himer (Les Marseillais) en gros clash avec Marine à cause de Benjamin Samat ?

Océane El Himer et sa sœur jumelle, Marine, seraient fâchées ? Quelqu’un aurait réussit à séparer les inséparables ? C’est en tout cas la rumeur qui se répand sur les réseaux sociaux. De plus, la cause en serait Benjamin Samat. Océane et Marine pourraient-elles se disputer pour un garçon ? En effet, c’est ce que les internautes racontent après avoir eu vent du tournage des marseillais vs le reste du monde 5. Les fans sont sous le choc car dans les récents épisodes, Benjamin Samat officialise son couple avec Marine. Alors que quelques semaines auparavant, il s’affichait davantage avec Océane El Himer qu’avec sa sœur. De quoi légitimer les questions des fans à propos de tension entre les deux jeunes femmes. Nous faisons le point dans cet article.

Océane El Himer et Marine traversent-elles une crise ?

Océane El Himer et Marine El Himer sont des sœurs jumelles plus que ravissantes. Pas étonnant que Benjamin Samat soit tombé pour elles. Mais le problème c’est qu’il faut choisir l’une des deux et s’y tenir. Autrement, il risque de se tirer une balle dans le pied. Alors que les rumeurs s’intensifient, il prend les devants et finit par officialiser son couple avec Maddy. Une officialisation étrange de surcroît car c’est l’un de ses amis qui va faire l’annonce. Pour les fans des Marseillais, l’ex petit-ami d’Alix est difficile à suivre.

Voir cette publication sur Instagram Tout se passe encore mieux que prévu ici 😚🇦🇪😘 Une publication partagée par Benji (@benji_samat) le 2 Oct. 2020 à 10 :17 PDT

Les jumelles ne sont pas prêtes de se séparer l’une de l’autre

Mais ce qui importe encore davantage que la vie sentimentale de Benjamin Samat, aux fans des jumelles, c’est de savoir si elles sont en froid. En effet, entre Océane El Himer et Marine il pourrait y avoir de l’eau dans le gaz. Ce ne serait effectivement pas étonnant qu’elles aient du mal à s’entendre à propos de Benjamin et de son comportement envers elles. Cependant, il n’est pas encore né celui qui parviendra à brouiller les sœurs. Océane El Himer et Marine sont toujours aussi proches que possible.

Les jumelles sont donc “inséparables pour le meilleur et pour le pire”. Un message partagé il y a peu surs le compte Instagram de Marine et qui devrait faire taire les rumeurs à propos de leur embrouille. Solidaire, elle ne laisseront pas des bagatelles créer des tensions entre elles. Certains fans du duo imaginent même qu’elles ne seraient épanouies en couple qu’avec une autre paire de jumeaux. Mais ce sur quoi tous les abonnés d’Océane El Himer et de Marine s’accordent, c’est bien sur le bonheur de constater que Benjamin Samat n’aura pas réussi à les éloigner l’une de l’autre.