Océane El Himer (Les Marseillais) montre son postérieur sans pantalon, les internautes crient scandale

Ce mercredi 14 octobre, Océane El Himer n’a pas hésité de faire une photo en petite tenue et malgré les températures qui chutent. Explications.

Océane El Himer en met plein la vue à ses fans

Si vous suivez les aventures des candidats de télé-réalité, vous savez sûrement qu’Océane El Himer et sa soeur Marine ont fait leur première apparition dans les Princes de l’Amour. Depuis, les deux jeunes femmes sont sur le devant de la scène. En attendant son retour dans “Les Marseillais“, Océane El Himer régale l’ensemble de ses abonnés sur Instagram en partageant des publications plus sexy les unes que les autres. Ce mercredi 14 octobre, la jeune femme a publié une photo d’elle de profil, mettant en avant sa silhouette et son postérieur.

Ver esta publicación en Instagram Breath 🦋 Una publicación compartida de Oceane El himer (@oceanelhimer) el 14 Oct, 2020 a las 8:47 PDT

D’ailleurs, si vous regardez de plus près, vous pouvez voir qu’Océane El Himer a la chair de poule, certainement rafraîchie par les températures des derniers jours. Si les internautes on plutôt mis des commentaires agréables comme : La bombe” ou encore “magnifique”, certains autres n’ont pas forcément apprécié. En effet, d’après certaines personnes, les opérations de chirurgie esthétique gâche la beauté de la jeune femme. Et vous, qu’en pensez-vous ?

Océane victime d’un accident dans le métro

Il y a quelques semaines de cela, Océane El Himer avait pris la parole sur son compte Instagram concernant un accident qu’il lui était arrivé : “Ce matin en voulant aller m’entraîner, j’ai eu un accident. Je suis restée bloquée dans le métro. J’ai fait l’erreur d’avoir mis mes écouteurs donc je n’ai pas entendu les portes du métro se refermer. Mon pied est resté bloqué dans la porte. En voulant le retirer, ma rotule s’est déplacée. Ce qui m’étonne, c’est qu’il n’y avait pas de sécurité. Clairement, si je n’avais pas réussi à retirer mon pied, je partais avec le métro…” avait-elle dit en larmes.

La suite c’est une longue rééducation que devra faire Océane El-Himer : “Je vais rester allongée pendant des semaines. Normalement je dois me faire opérer. On attend les résultats du scanner, j’aurais la réponse dans deux jours mais il y a de fortes chances que je me fasse opérer. Pendant un mois je vais devoir porter une attelle, puis ensuite ré-éducation pendant deux mois“. Une grosse frayeur pour la jeune femme, mais heureusement qui se termine plutôt bien. Ouf.