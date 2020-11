Océane El Himer passe de super moments à Dubaï, en bikini elle enflamme la Toile

Océane El Himer est l’une des vedettes de la télé-réalité les plus en vogue du moment. Elle et sa sœur jumelle ont su convaincre leur audiences. Sur les réseaux sociaux, elles entretiennent ce lien essentiel qu’elles ont créé avec leurs fans. Pour ce faire, Marine et Océane El Himer enchaînent publications et stories, sur Instagram pour les informer de tout ce qui rythment leurs journées. Et c’est de la belle Océane El Himer dont nous allons vous parler aujourd’hui. Car en prenant la pose dans son 2 pièces aux deux pièces dépareillés, elle a involontairement enflammé la Toile. Les internantes sont de plus en plus nombreux à s’intéresser à la jeune femme.

Océane El Himer donne très chaud à ses abonnés avec ses toutes petites tenues

Océane El Himer décidait de décoller pour Dubaï jute avant l’annonce des mesures de confinement en France. Elle échappe donc aux mesures sanitaires drastiques que les Français doivent affronter. Mais elle n’oublie pas pour autant ses fans, restés au pays. Au contraire, elle profite de ses vancaces prolongées à Dubaï pour apporter à ses abonnés français, du soleil, de la chaleur, de l’été. Avec le compte Instagram d’Océane El Himer, vous ne pourrez croire que nous sommes en train d’approcher vers l’hiver. Pas une image ne montre la jeune femme porter des vêtements chauds ou longs. Tout est petit, tout est court et tout est moulant. Tant et si bien que la jeune femme ne doit pas ignorer qu’elle ne laisse que peu de place à l’imagination de ses abonnés.

Mais qu’importe, Marine et Océane El Himer ne sont pas des femmes pudiques. Elles n’ont pas froid aux yeux et aiment mettre leurs atouts physique en avant. Alors, les deux sœurs femmes se montrent aussi souvent sans vêtements qu’en en portant très peu. Et lorsque ce n’est pas dans des publications Instagram qu’elles se dévoilent à leurs abonnés, elles proposent des clichés inédits en story. Une bonne raison de s’abonner à leurs contenus en ligne. En effet, pour en rien manquer des actualités d’Océane El Himer et de ses vancaces à Dubaï, il faudra en passer par là. Mais si vous avez manqué la dernière story Instagram de la belle, rassurez-vous, c’est celle que nous allons vous présenter.

La photo de la belle fait le tour de la Toile pour conquérir les internautes

Océane El Himer prend la pose dans un 2 pièces aux deux pièces dépareillées. Le haut est coloré et le bas est noir. C’est dire qu’elle doit se trouver tous les jours à la plage ou presque pour en arriver à dépareiller ses ensembles. Les fans ont alors l’occasion de s’imaginer eux aussi en vacances aux côtés de la vedette de télé-réalité. Prolonger les chaleurs de l’été et imaginer le soleil qui les réchauffe. Tandis qu’en France, les températures ne cessent de baisser. L’hiver sera bientôt là mais les fans pourront donc compter sur elle pour faire grimper le thermomètre à la moindre occasion.