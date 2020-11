Océane El Himer prend la pose, sans vêtements, (dans son lit) on adore !

Océane El Himer commence à donner une certaine habitude à ses fans. Celle de pouvoir l’admirer sans aucun vêtements. En effet, si elle porte généralement de toutes petites tenues, cela fait deux fois en l’espace de trois jours, qu’Océane El Himer se présente dans le plus simple appareil. En tenue d’Eve, la jeune femme fait néanmoins en sorte de cacher ses parties intimes. Instagram aurait certainement censuré ses clichés autrement. Une première fois dans sa baignoire et maintenant dans les draps de son lit luxueux, elle fait monter la température.

Océane El Himer ne porte rien sous ses draps de soie

Les sœurs jumelles El Himer, Marine et Océane, ne se déplacent jamais l’une sans l’autre. Aussi, c’est donc à deux qu’elles se sont envolées dernièrement pour Dubaï. Installées dans un hôtel de luxe, offrant une vue sur toute la ville, elles prennent plaisir à se faire prendre en photo dans des décors surréalistes. Et la dernière en date, présente donc Océane El Himer dans son lit. Un lit aux draps de soie dans une chambre d’hôtel de luxe à Dubaï. La jeune femme assure le succès de cette publication en retirant ses vêtements au préalable et en utilisant le drap de son lit pour cacher les parties de son anatomie qu’Instagram ne saurait diffuser sur sa plateforme.

Evidemment, il ne faudra pas attendre longtemps pour constater que les likes et les commentaires explosent sous la publication d’Océane El Himer. La jolie brune est peut-être dans son lit, sans aucun vêtements, mais elle ne se fait pas pour autant photographier au réveil. elle est coiffée à la perfection, laissant ses longs cheveux lisses tomber le long de ses formes généreuses. Rein n’est laissé au hasard. Elle est également superbement maquillée et prend la pose en arborant son fameux regard de braise. De quoi instantanément faire fondre le cœur de ses abonnés. En effet, ils ont commencé à prendre l’habitude de découvrir ce genre de cliché savoureux sur le compte Instagram de la star, ils ne sont pas immunisés à sa beauté pour autant.

Une publication qui n’a pas fini de faire parler d’elle

Elle frappe donc encore une fois un grand coup sur les réseaux sociaux. La vedette de télé-réalité ne saurait plus passer inaperçue dorénavant. Plus le temps passe et plus ses fans sont nombreux. Aussi, graphe aux nombreuses stories qu’elle partage, elle crée une proximité avec ses abonnés qu’ils apprécient grandement. La notoriété d‘Océane El Himer grimpe donc flèche et rien ne semble capable de la stopper. À l’aise devant les caméras et les objectifs des appareils photos, ce n’est pas sa pudeur qui privera ses fans de clichés aussi saisissants que ce dernier. Océane El Himer reçoit des compliments à la pelle sous cette publication plaisante. Ses fans ne cachent pas apprécier le contenu proposé par la jeune femme. De quoi l’encourager à persévérer dans cette voie !

