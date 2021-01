Océane El Himer prend un bain avec sa sœur jumelle (photos), elles enflamment la toile !

Océane El Himer est très active sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, ses followers peuvent suivre la jeune femme au quotidien. Elle les emmène avec elle dans diverses activités qui rythment sa journée. Et même jusque dans son bain ! Les internautes craquent littéralement en découvrant cette courte vidéo dans sa story. D’autant qu’elle n’est pas seule dans la baignoire mais en compagnie de sa sœur jumelle, Marine El Himer. LDPeople vous propose un aperçu de cette vidéo qui a mis les fans d’Océane El Himer à terre.

Océane El Himer prend son bain en compagnie de sa sœur jumelle

Océane El Himer n’a rien à cacher à ses abonnés. Elle leur dévoile tout de sa vie, jusqu’à les faire succomber à s’offrir les mêmes accessoires, tenues ou produits de beauté. En effet, les stories Instagram de la jeune femme sont souvent destinés à faire des promotions afin que ses fans puissent en profiter. Mais au milieu de tout ces placements de produits, Océane El Himer se rend accessible en partageant de réels moments de sa vie. Ce qu’elle mange, ses séances de sport ou encore ses essayages pour ses looks fabuleux. Mais le 2 janvier dernier, c’est allé encore un peu plus loin !

En effet, Océane El Himer a filmé un instant d’un moment de détente très privé. Elle offre ainsi un aperçu de sa soirée en compagnie de sa sœur jumelle, de laquelle elle est très proche. Si proche que les jeunes femmes prennent même leur bain ensemble ! De quoi faire littéralement craquer les internautes. Et il y a de quoi ! Non seulement elles permettent à leurs abonnés de débrider leur imagination. Mais elles en profitent pour se montrer plus complices que jamais. Les fans de Marine et d’Océane El Himer adorent les savoir soudées comme les deux doigts de la main. Aussi, en prenant leur bain, elles en profitent pour se faire des confidences. Confidences desquels les abonnés n’ont pas perdu une miette.

Un moment de partage et de détente inattendu

LDPeople vous résume donc la discussion des jeunes femme lors de ce moment de détente privilégié. Marine et Océane El Himer ont fait un rapide bilan de leur année écoulée. Elles sont prêtes à entamer 2021 sur une note plus heureuse que l’année précédente. C’était l’occasion de rappeler le terrible accident d’Océane El Himer notamment. Un accident qui lui a valu une fracture au genou droit. Les oints de suture se comptaient au nombre de 10 sur son genou blessé. Et elle a aussi écopé de 4 points de suture sous le menton. Heureusement, rien qui ne risque d’abimer la silhouette d’ange de la jeune femme. Toujours admirée par ses fans, rien ne pourrait entacher l’image de perfection qu’il se font d’elle.

Enfin, il est important de préciser que les sœurs jumelles sont de retour à Dubaï et qu’elles comptent bien y rester ! Mais aussi d’indiquer que les jeunes femmes sont conscientes d’être peut-être “trop” proches. Peut-être qu’elles tenteront alors de s’éloigner un peu afin de voler chacune de leurs propres ailes ? Pour le moment, elles ne semblent visiblement pas décidées à s’éloigner.