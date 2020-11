Océane El Himer présente sa soeur Marine, elle s’affiche sans vêtement et fait grimper la température

Décidément, les sœurs El Himer ne cessent de faire parler d’elles. Depuis leur apparition dans la téléréalité en 2017, Marine et Océane El Himer sont de véritables stars de la télévision. Mais elles apparaissent également omniprésentes sur les réseaux sociaux. Devenues en quelques années les nouvelles vedettes de la toile, les deux venues du Sud comptent aujourd’hui une immense communauté. D’ailleurs, elles ne manquent pas de partager avec leurs fans des clichés qui créent systématiquement le buzz. Pour preuve sur son compte Instagram, Marine El Himer s’affiche dans le plus simple appareil !

Marine El Himer sans aucun vêtement sur la toile

Les amours tumultueux au cœur des Marseillais

Dès leur apparition, dans l’émission Les Marseillais, les sœurs El Himer ont créé l’événement. Très rapidement, elles sont devenues des figures incontournables du programme. Il faut bien avouer que leurs relations avec les hommes ont également contribué à leur notoriété. En effet, toutes deux auraient vécu une idylle avec Benjamin Samat. Dans les Marseillais aux Caraïbes, le jeune homme avait réussi à séduire Océane El Himer. Plus tard, c’est avec Marine qu’il aurait eu une aventure !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Oceane El himer (@oceanelhimer)

Au vu de toutes ces relations, les fans du programme sont parfois un peu perdus. Mais en tout cas, cela fait parler encore un peu plus des sœurs El Himer. Car aussi bien Océane que Marine a très bien compris comment fonctionne le système. D’ailleurs au fil des mois, elles deviennent toutes deux des personnalités de plus en plus suivies. Avec à la clé de juteuses retombées financières. Mieux Océane et Marine El Himer se révèlent être de véritables femmes d’affaires. Mais il faut bien avouer que les deux beautés venues de Saint-Tropez ont de quoi attirer l’attention. Et surtout, elles font tout pour que ça continue.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇫🇷 🇲🇦🇪🇬 MARINE EL HIMER (@marinelhimer)

Marine El Himer crée l’événement sur Instagram

Pour la jeune femme, il semble difficile de se passer des réseaux sociaux. En effet, elle a très bien compris l’attractivité qu’elle exerçait sur ses followers. Alors quoi de mieux qu’une petite photo qui laisse découvrir ses formes parfaites ! Confortablement installée sur un immense lit, la sœur d’Océane laisse découvrir à ses admirateurs son corps parfaitement sculpté. La belle brune profite de ce voyage dans une chambre d’hôtel visiblement très luxueuse. Durant ce séjour aux Émirats arabes unis, Marine El Himer paraît prendre du bon temps. D’ailleurs, elle serait descendue dans l’un des palaces du petit État de Dubaï.

Installée au palais Versace, la belle brune prend la pose pour la plus grande satisfaction de sa communauté. Sans plus attendre, les commentaires élogieux ont véritablement déferlé sur son compte Instagram. En effet, cette publication a rapidement récolté près de 110 000 likes. « Trop belle Marine, dommage que ce soit avec benjiii samat », « Une merveille », « Mais qu’est ce qu’elle est jolie », « Sublime comme d’habitude », « Top la photo t’es magnifique » sont les éloges que l’on peut retrouver parmi la longue liste de réactions.

Preuve que la jeune femme a une fois de plus réussi à faire le buzz. Avec sa sœur Océane, Marine El Himer sait exactement comment faire parler d’elle. D’ailleurs, cela fonctionne parfaitement au vu de l’engouement sur la toile !