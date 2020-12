Océane El Himer s’affiche sans vêtements, et enflamme la toile comme jamais !

Océane El Himer a attiré l’attention des internautes ce mardi. Un peu plus que d’habitude évidemment car la belle ne portait rien d’autre que des s-vêtements confortables et élégants. Si les fans d’Océane El Himer ont l’habitude de la voir en maillot ou en tenue de sport, c’était cette fois-ci une autre histoire. De plus, cette story permettait à la jeune femme de faire savoir à ses abonnés qu’elle était de retour chez elle et ravie de l’être. LDPeople vous propose de découvrir ces images torrides dans cet article.

Océane El Himer sculptée par les exercices

Océane El Himer a l’habitude de montrer son corps de près à ses fans. Sportive, peu pudique et proche de sa communauté, elle aime promener son téléphone sur sa silhouette afin de prouver à ses abonnés qu’elle a des muscles bien réels. Ses abdos, son postérieur, ses jambes, Océane El Himer ne laisse rien au hasard. De plus, elle espère savoir partager son goût pour l’effort et l’exercice à ses fans. Elle et sa sœur Marine, sont des adeptes des séances de sport. Pas un jour ne passe sans que ce sujet ne soit abordé par les jumelles. Mais le mardi 22 décembre dernier, Océane El Himer s’est affairée à son workout depuis chez elle.

Lorsqu’elle était à Dubaï, elle pouvait se rendre dans une salle de sport luxueuse tous les jours. De retour en France depuis le 20, Océaneva devoir s’adapter au fait que les salles de sport soient fermées. Le pays n’est pas en période de confinement à proprement parler. Mais les seuls activités possibles à faire dehors sont d’aller au travail et de faire des courses. Finalement, pas vraiment de loisirs extérieurs ne sont possibles. Bien que les déplacements sans attestation soit révolus, il reste impossible de se déplacer entre 20h et 6h. Océane El Himer ne pourra plus profiter des restaurants et des soirées entre amis.

Chez elle, en France, la jeune femme semble heureuse de retrouver ses marques

Mais la jolie brune semble prête à s’adapter. En effet, son retour en France se faisait un dimanche et elle était prête à le passer chez elle. Prétextant de prendre soin d’elle et de jouer les paresseuses pour une fois, Océane est rentrée dans les normes françaises bien vite. La différence, LDPeople le reconnaît volontiers, c’est qu’Océane El Himer est souriante. En effet, la plupart des internautes qui passent leurs dimanches enfermés chez eux puisque dehors il n’y a rien à faire, commencent à trouver le temps long.

Peut-être que la vedette partagera ses secrets pour rester de bonne humeur ? Si vous voulez notre avis, le sport y est pour beaucoup dans le sourire d’Océane . Les endorphines libérées par son organisme pendant les efforts sont associées aux hormones du bonheur après tout. Voilà un argument qui pourrait en motiver plus d’un à se remettre à faire des exercices à la maison !