Océane El Himer sans vêtements sur la toile, elle fait craquer les internautes

Océane El Himer n’a de cesse de faire exploser les likes et les commentaires sur Instagram. En effet, la candidate des Marseillais vs le reste du monde 5 n’a pas froid aux yeux. Elle prend la pose dans des décors de rêves mais surtout dans des tenues légères. Sauf que quelques fois, elle ne porte même rien du tout pour s’exposer sur la Toile. Un choix osé qui n’est pas pour déplaire à ses abonnés, bien au contraire. Et ils vont le prouver en rivalisant d’originalité dans la section réservée aux commentaires sous la fameuse publication d’Océane El Himer.

Océane El Himer décide de proposer une photo sulfureuse à ses abonnés Instagram

Océane El Himer est la sœur jumelle de Marine El Himer. Les deux sœurs sont inséparables. Elles sont des amies fidèles et ont développé des caractères similaires sur bien des points. Elles apprécient notamment recevoir l’attention de leurs fans sur Instagram en prenant la pose dans de superbes clichés. Mais pour relever encore davantage le niveau d’attention qu’elles peuvent recevoir de leurs abonnés, elles n’hésitent pas à mettre les petits plats dans les grands. Ainsi, quoi de plus fort que de poser en train de prendre un bain moussant face à une vue imprenable sur la ville de Dubaï ?

En effet, peu de choses peuvent rivaliser avec une telle magie. Océane El Himer ne peut pas ignorer qu’elle va provoquer une horde de fans à en perdre la raison. Déjà qu’en petite tenue elle est merveilleuse aux yeux de ses abonnés, si elle décide de poser dans vêtements, elle leur offre un cadeau qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. Dans son bain moussant, Océane El Himer parvient à se servir des bulles de savon pour cacher ses atouts féminins. Mais il n’est pas bien difficile de deviner ce qu’il se cache sous toute cette mousse. Une belle manière de proposer à ses fans de faire jouer leur imagination en jouant avec un peu de poésie. Car il faut bien admettre que peu de choses sont plus intime qu’un bon bain moussant dans le plus simple appareil.

Un rêve éveillé pour les fans de la vedette

Encore une fois, Océane El Himer invite donc ses fans dans son intimité. Dans sa chambre d’hôtel de luxe à Dubaï, la sœur jumelle de Marine suspend le temps. En immortalisant ce cliché d’elle dans sa baignoire, elle permet alors à ses abonnés de se prendre à rêver à des voyages de luxe. En effet, ils sont nombreux à vouloir donner tout ce qu’ils possèdent pour partager ce moment avec la star. Grâce aux réseaux sociaux, ils sont tout de même ravis de pouvoir goûter au bonheur d’Océane El Himer. Et elle semble prendre un plaisir fou à profiter de sa baignoire avec vue sur la ville. Du haut de son gratte-ciel, la vedette de télé-réalité fait l’unanimité auprès de ses 609 000 abonnés. Un nombre d’abonnés en hausse constante d’ailleurs. Et il ne risque pas de ralentir avec de telles images de la jeune femme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Oceane El himer (@oceanelhimer)

Toute reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l’autorisation préalable de Ldpeople.com