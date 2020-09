Oeil au beurre noir et arcade fracassée: Rihanna a-t-elle été à nouveau agressée ? (photos chocs)

Rihanna: La magnifique chanteuse barbadienne au visage d’ange est apparue le visage plein d’hématomes sur des photos publiées par un magazine américain.

Rihanna a-t-elle une nouvelle fois été violentée ? C’est ce qui transparaît sur les photos choc sorties dans un tabloïd américain. Rihanna a un triste passé : lorsqu’elle etait en couple avec Chris Brown, le rappeur l’a blessé violemment et volontairement. Un geste impardonnable qui a eu lieu il y a onze ans. Mais les années ont passé et la chanteuse a décidé de se réconcilier avec son ex-petit ami. C’est ce qu’elle a confié à Oprah Winfrey sur le plateau d’une émission. Rihanna a non seulement fait la paix mais elle est redevenue l’amie du rappeur.

Mais l’interprète de Don’t Stop the music serait-elle à nouveau tombé sous le charme d’un homme violent ? Tout pourrait laisser croire que l’histoire se répète tristement à voir le visage tuméfié de la star internationale. C’est le tabloïd MTO news qui a sorti l’information. Celle qui est également l’ambassadrice de Barbade depuis 2018 a été repérée par des photographes dans la soirée du vendredi 4 septembre 2020. La scene se passe à Santa Monica, juste à côté de Los Angeles, en Californie. Rihanna se rend alors au restaurant Giorgio Baldi. Sa voiture s’arrête devant l’établissement. La chanteuse la plus riche au monde ne descend pas de son véhicule mais les paparazzi parviennent à immortaliser le visage de Rihanna, pourtant caché par des lunettes de soleil. Et si elle portait des lunettes de soleil noires en soirée, c’est bien pour ne pas montrer ses blessures : on peu voir en effet sur les photos volees que Rihanna avait en effet un œil au beurre noir, l’arcade sourcilière gauche gonflée et un bleu sur le front.

Ces photos ont aussitôt choquées les fans de l’artiste. Qu’est-il arrivé à Rihanna, qui travaille actuellement sur son prochain album ? A-t-elle été agressée, prise dans une rixe ou s’agit-il de photos datant en réalité de 2009, quand elle etait la compagne de Chris Brown ? Depuis 2016, Rihanna est en couple avec Hassan Jameel qui n’est autre que l’héritier saoudien des concessions Toyota. Leur relation a été officialisée en juin 2018 lors d’une interview avec le magazine Vogue.

Voir cette publication sur Instagram Cutie 😻 Une publication partagée par Rihanna Fanpage (@rihannaturkiyex) le 4 Sept. 2020 à 3 :31 PDT

Les spéculations se sont multipliées au sujet de la chanteuse que ses admirateurs espéraient avant tout en sécurité. Il a fallu attendre des révélations de TMZ pour découvrir ce qu’il s’est réellement passé. Rihanna n’a pas été victime d’une agression mais d’un accident de scooter électrique. Elle est tout simplement tombé de son deux roues et s’est blessée au visage. Plus de peur que de mal donc, les blessures ne seraient que superficielles.