Olivia Ruiz, en deuil et très mal, a perdu un membre de sa famille : “Tu guideras chacun de mes pas”

Visiblement très touchée, Olivia Ruiz partage son émotion sur les réseaux sociaux. En effet, La femme chocolat fait une terrible annonce sur Instagram ce 10 décembre 2020. Et pour cause, la chanteuse a eu la douleur de perdre un être très cher à son cœur. Grâce à ce message, elle souhaite donc rendre un vibrant hommage à son grand-père disparu récemment. LD People vous explique le lien particulier qui existait entre l’artiste et l’un des hommes les plus importants de sa vie.



Olivia Ruiz : un deuil difficile à vivre



Le souvenir d’une enfance heureuse



Comme pour la plupart d’entre nous, la perte d’un proche est une épreuve très difficile à surmonter. D’ailleurs, Olivia Ruiz a beaucoup de mal à cacher sa tristesse. Car en plus de perdre un grand-père, elle voit également disparaître un véritable compagnon de vie. D’ailleurs, l’artiste semble reconnaître devoir beaucoup à cet homme. Véritable passionné de musique, il aura réussi à transmettre sa passion à sa petite fille. Dès lors dès son plus jeune âge, Olivia Ruiz sait parfaitement ce qu’elle veut faire de sa vie.



Pour elle, le monde ne peut se concevoir sans chansons. D’ailleurs, très jeune, Olivia Ruiz décide de tenter sa chance. C’est ainsi qu’en 2001, le public fait sa connaissance. Ses fans se souviennent de sa participation à la Star Academy dans laquelle elle atteindra le stade des demi-finales. Depuis ce jour, la jeune femme d’origine espagnole poursuit sa carrière pour son plus grand bonheur. Mais en ce début du mois de décembre, l’existence lui paraît bien triste. En effet, son ” abuelo “ vient de disparaître. LD People vous livre les pensées émouvantes publiées par l’artiste.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olivia Ruiz (@oliviaruizofficiel)

Une présence gravée à jamais dans son cœur



Sur son compte Instagram, Olivia Ruiz a des mots très touchants pour celui qu’elle a tant aimé. De plus, la jolie brune ajoute une vidéo remplie d’émotions, souvenir d’un moment magique aux côtés de son grand-père. Dans cette séquence, on découvre son aïeul chanter de manière magistrale en langue espagnole. Afin d’appuyer son message, l’artiste pourtant discrète ouvre son cœur à ses followers et livre un message très poignant. ” Je suis né le 2 juillet 1923, et rien ne me fait mal. Ce soir, nous, on a mal papi. À chaque fois que je danserai une valse, un tango, un paso doble, ou une Java, comme toujours, tu guideras chacun de mes pas. Bon voyage abuelo. Je t’aime “.



Très rapidement, cette publication a suscité un grand nombre de réactions. Ainsi, les fans de l’artiste souhaitent lui apporter leur soutien dans cette période difficile. Bien évidemment, les messages de condoléances affluent sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, plusieurs followers paraissent très touchés par le texte d’Olivia Ruiz. Ainsi, ils lui envoient tout leur amour en espérant pouvoir un peu la réconforter. ” Sincères condoléances ma jolie Olivia. Je suis de tout cœur avec toi ! Ton abuelo veille sur toi “, ” Une nouvelle étoile dans le ciel… Mes condoléances, plein de courage “, ” Avec le départ du votre, c’est le mien qui s’en va une seconde fois. Muchos Besos Olivia “. Avec tous ces messages, la chanteuse pourra donc peut être trouvé un peu de réconfort.