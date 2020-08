Olivia Ruiz Star Academy : « totalement manipulée » ses confidences folles et troublantes

Pour les biens d’une interview accordée à Sud Radio, Olivia Ruiz est revenue sur sa participation à la Star Academy, en 2001. La chanteuse estime avoir été manipulée et est toujours en colère 19 ans plus tard.

Olivia Ruiz n’a pas un très bon souvenir de la Star Académy

Ce lundi 10 août, Olivia Ruiz a donné une interview à Sud Radio. Dans celle-ci, la chanteuse est revenue sur sa participation à la Star Académy et déclaré notamment que ce n’était pas un excellent souvenir : “Je me suis un peu sentie manipulée quand j’étais à l’intérieur”, a lancé l’interprète de “La Femme Chocolat”. Elle poursuit son propos en indiquant qu’il restait de la colère en elle concernant la souffrance de certains candidats : “Je garde une petite colère au fond de moi. Même pas par rapport à mon cas à moi, parce que moi, je m’en sors plutôt très bien, mais par rapport aux gens qui ont souffert de ça”.

Olivia Ruiz a en effet du mal à comprendre pourquoi la production de TF1 n’a pas assez protégé les jeunes présents dans l’émission : “Je déplore le non-accompagnement pour des jeunes qui ne sont que des post-adolescents très fragiles et qu’on accompagne pas sur l’avant et sur l’après”. Mais malgré ces nombreuses critiques, l’ancienne candidate de la Star Académy ne veut pas cracher dans la soupe et ne renie pas du tout son expérience dans le célèbre château : “J’ai tout à fait conscience de ce que je dois à cette émission aussi“.

Elogie Frégé dézingue aussi la Star Académy

Après Olivia Ruiz, c’est au tour d’Elodie Frégé de s’exprimer sur son passage dans la Star Académy. Pour le moins qu’on puisse dire, la jeune femme est cash dans sa réponse : “Si les images pouvaient disparaître, cela m’arrangerait”, a-t-elle confié avant de poursuivre : “J’étais tellement désincarnée, à côté de mes pompes. Je n’assumais pas mon premier album. Ce n’était pas moi”.

Déjà il y a quelques mois de cela la jeune femme avait dit qu’elle regrettait la façon dont s’est passée cette première expérience professionnelle : “Quand tu sors de cette émission, faut aller vite, donc il y a déjà un directeur artistique qui a déjà choisi ton style, ce que tu dois chanter (…) ça m’avait déplu. Dans ma tête, ça résonne comme quelque chose qu’on m’a imposé“. Heureusement pour la jeune femme, elle a fait une rencontre qui a bouleversé sa vie : Benjamin Biolay. En effet, le chanteur a écrit les chansons de son second album : “Cela a été un tournant, il m’a écrit de magnifiques chansons” a-t-elle notamment dit.