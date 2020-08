Olivier Minne : son débardeur continue de crever l’écran et fait polémique totale !

Olivier Minne est le célèbre animateur de Fort Boyard. D’origine franco-belge, Olivier Minne se rend rapidement compte qu’il est destiné à une carrière à la télévision. Mais il aura toujours et encore le souhait de se démarquer de ses pairs. Ainsi, c’est à travers plusieurs looks qu’ils va se faire reconnaître. Dans les yeux de ses fans, il est un animateur qui sait innover. En effet, porter un débardeur à la télévision n’avait jamais été fait par un autre présentateur avant lui. Dans une interview pour Le Parisien, Olivier Minne revient sur sa carrière et ses looks bien à lui.

Olivier Minne, sa carrière à la télévision est un rêve devenu réalité

Olivier Minne commence sa carrière à la télévision en tant que speaker. En effet, le jeune Olivier Minne souhaite d’abord devenir comédien. Lors de ses études, il tombe amoureux du théâtre et se découvre des dons pur l’éloquence. Et pendant ses études universitaires de lettres classiques, il est également assistant cadreur sur RTL Télévision, de ses 19 à ses 21 ans. Mais son rêve de devenir acteur l’anime vivement. Olivier Minne se rend alors à Paris pour suivre des cours d’arts dramatiques au conservatoire. Cependant, ce n’est pas la carrière qui attend le jeune homme. Il enchaîne alors les petits boulots à la télévision. En effet, croyez-le ou non, Olivier Minne va trier des archives pendant longtemps avant de se retrouver devant la caméra.

Voir cette publication sur Instagram Du 11 juillet au @france2 #fortboyard #olivierminne Une publication partagée par Антон Лебедев (@antonlebedevoff) le 9 Juil. 2020 à 2 :27 PDT

De ses débuts jusqu’à son succès

Mais le destin d’Olivier Minne ne va pas tarder à venir frapper à sa porte. En effet, il est repéré pour son charisme et passe des essais pour devenir speaker. Nous sommes en 1990 quand le futur présentateur officiel de Fort Boyard prend son premier poste devant la caméra, à la télévision. Et le hasard veut que ce soit lui qui annonce pour la première fois la diffusion de Fort Boyard à l’antenne. Car la première diffusion de ce jeu télévisé culte est datée du 7 juillet 1990. Cependant, il se passera du temps avant qu’Olivier Minne rejoigne la présentation de Fort Boyard. En effet, il va d’abord présenter diverses émissions de divertissement.

Enchaînements de petits succès pour arriver à l’ultime

Olivier Minne débute donc sa carrière sur Antenne 2. Ensuite, il apparaitra sur FR 3 avant de revenir sur France 2 dans Matin Bonheur en tant que chroniqueur. Ponctuellement, il se sera également là pour commenter des éditions du Concours de l’Eurovision de la chanson. Mais son envol n’était pas pour tout de suite. En effet, Olivier Minne ne passera plus sur les grandes chaînes de télévision pendant quelques années. C’est en revanche dans les années 2000 qu’il revient en force.

Le retour d’Olivier Minne va lui offrir le rôle de sa vie : présenter Fort Boyard

En 2002, il présente Pyramide et se refait rapidement un nom dans son domaine. Mais il sera rapidement remplacé par les présentateurs originaux du programme. Les fans ne parvenaient pas à se faire à ce changement. Cependant, ils n’étaient pas contre voir Olivier Minne dans d’autres émissions. Il devient alors le présentateur de La Cible, de 2003 à 2006. C’est également en 2003 qu’il commence à présenter Fort Boyard. Mais il sera toujours accompagné par une autre présentatrice. D’abord Sarah Lelouche puis Anne-Gaëlle Riccio. Ce n’est qu’en 2010 qu’Olivier Minne se voir confier les commandes de Fort Boyard. Et cette fois, il ne laissera pas sa chance lui échapper. Pour assurer ses arrières, Olivier Minne ouvre sa propre boite de production.

Voir cette publication sur Instagram Fin de tournage Jour 1 #fortboyard On vous prépare une très belle saison! Une publication partagée par Olivier Minne (@olivierminneoff) le 21 Mai 2018 à 10 :54 PDT

Des tenues qui vont secouer les codes de la télévision

De plus, il va jouer sur ses looks inédits pour marquer les esprits. Et parmi eux, les plus connus du public restent évidemment son blouson de cuir et son petit débardeur. Il faut dire que dans son interview pour Le Parisien, Olivier Minne admet avoir bousculé les codes de la télévision. Même dans ses débuts télévisés, son look état à part. En effet, en tant que speaker, Olivier Minne avait de long cheveux bruns. Et la production ne lui cachait pas que cela avait de l’effet sur son public. Ensuite, lorsqu’il commence à présenter Fort Boyard en solo, Olivier Minne souhaite se démarquer du reste de ses équipes. Il opte alors pour un blouson en cuir. Un look qui va accentuer son côté viril déjà mis en avant par sa carrure athlétique.

En effet, Olivier Minne était eux États-Unis avent de présenter Fort Boyard. Et là-bas, il a fait de son corps une sculpture qui reste aujourd’hui un des signes de différenciation avec d’autres présentateurs ou animateurs. Cela fut encore plus notable lorsque le présentateur introduit son fameux débardeur à la télévision. Non seulement ses muscles sont encore plus apparents, mais c’était une tenue que les téléspectateurs n’étaient pas du tout habitués à voir. Dans son interview pour Le Parisien, Olivier Minne va même jusqu’à parler de polémique en évoquant son débardeur. En effet, il aura eu du mal à le faire admettre comme étant sa tenue officielle. Pourtant, il est aujourd’hui inimaginable de ne pas l’apercevoir dans cette tenue durant les chauds étés sur Fort Boyard.