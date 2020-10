Omar Sy: à 17 ans, sa fille Sabah lui ressemble comme deux goutes d’eau, nous sommes bouche bée!

Omar Sy: Hélène Sy a publié un cliché en compagnie de sa fille Sabah qui fêtait ses 17 ans le 23 octobre, et ses abonnés sur les réseaux sociaux ont été saisis par la forte ressemblance entre la jeune fille et son père.

Les chiens ne font pas des chats ! Hélène Sy a diffusé, le 23 octobre, sur sa page Instagram, un cliché de sa fille qui s’appelle Sabah. Celle-ci vient de fêter ses 17 bougies et la ressemblance avec son géniteur a saisi les abonnés sur les réseaux sociaux. En légende de la photo, on peut voir un message très sympathique du journaliste de Canal Plus Mouloud Achour, du célèbre cuisinier Jean Imbert mais aussi de la maquilleuse Patti Dubroff. De nombreux internautes qui suivent le compte Instagram d’Hélène Sy ont aussi souligner la ressemblance avec l’acteur.

Omar Sy

Une ressemblance incroyable

De nombreux abonnés ont souligné la beauté de la fille d’Hélène et Omar Sy. D’autres ont mis en avant l’incroyable ressemblance entre Sabah et son père. Une des abonnées sur les réseaux sociaux, précise avec humour qu’Omar Sy « ne peut pas la renier », un fan estime qu’elle possède « la même tête que son papa » et certains indiquent qu’elle a « le même sourire » ou encore « les yeux qui brillent » comme son père.

Sabah Sy ressemble donc beaucoup à son père. Elle possède aussi de nombreuses qualités humaines comme son géniteur si l’on se fie au message qu’Hélène Sy note. « Que ton 17ème anniversaire soit aussi brillant que ton sourire ma chérie, et aussi chaleureux que ton grand et précieux cœur… Que ton anniversaire soit aussi beau que toi. Je t’aime ma princesse », précise-elle. A presque 18 ans, Sabah Sy est une jeune fille impliquée et créative. Ses parents en sont très fiers.

Les belles qualités humaines de Sabah Sy

Bientôt la fille aînée va quitter dans les années à venir le nid familial et devenir autonome. Au mois de févier 2020, pendant la période de promotion du long métrage Le Prince oublié dans lequel il interprète un père qui doit faire face à l’adolescence de sa fille, l’acteur Omar Sy, s’est confié sur sa vie de père « ce moment de panique. C’est tout un monde qui s’écroule, a-t-il indiqué. Le plus difficile, c’est quand l’enfant se détache, après on apprend à gérer la distance. » Indéniablement la jeune fille ne sera jamais éloignée de son père. Un enjeu important pour une jeune fille d’une personne célèbre, c’est de gérer la pression liée à la notoriété. Ce n’est pas toujours facile à gérer. C’est pour cette raison que la famille Sy a décidé de partir vivre aux Etats-Unis pour fuir la pression qui était très forte en France. Révélé au grand public avec son compère Fred Testot, Omar Sy a enchaîné les succès au cinéma avec surtout le film Intouchables réalisé par Toledano et Nachache. Le film a enregistré des millions d’entrées.