Omar Sy accusé de racisme, sa reprise d’Aya Nakamura ne passe pas du tout chez les internautes

Ce dimanche 22 novembre, l’acteur Omar Sy renoue avec la parodie. Sur les réseaux sociaux, le comédien poste une séquence dans laquelle il reprend le titre Doudou d’Aya Nakamura, de manière humoristique. Pour ce faire, il a repris les traits de son personnage qu’il a interprété dans Le service après-vente des émissions sur Canal+. Mais apparemment, cette prestation n’a pas été du goût de tous les internautes. Puisque certains ont vu des relents racistes.



Omar Sy : une polémique raciste sur fond de parodie



De son duo avec Fred Testot aux lumières d’Hollywood



Aujourd’hui Omar Sy est devenu une star planétaire. De ses débuts sur Canal+ aux côtés de son comparse de toujours, il est aujourd’hui un acteur reconnu aux États-Unis. D’ailleurs, c’est dans ce pays qu’il réside désormais. Pourtant, malgré son immense notoriété, Omar Sy est parfois l’origine de certaines polémiques. Récemment, certains de ses followers lui avaient reproché cet exil américain. Et lorsqu’il avait pris la parole sur les violences policières en France, cette sortie n’avait pas été appréciée par tous.



Aujourd’hui, c’est son imitation d’Aya Nakamura qui paraît faire scandale. Sur Twitter, les réactions sont assez virulentes. D’ailleurs, cette parodie de l’interprète de Doudou est jugée comme ” grotesque et caricaturale “. De toute évidence, la prestation d’Omar Sy ne fait pas l’unanimité. Certains membres de sa communauté se disent même choqués. Mais comme le précise l’acteur pour lui, ” c’était trop tentant “. En effet, dans son émission SAV sur Canal+, il interprétait également un personnage s’appelant Doudou. Dès lors, Omar Sy a voulu créer l’événement avec cette plaisanterie réalisée en musique.



Un sketch qui ne passe pas du tout



Pourtant, lorsqu’il réalise cette séquence, Omar Sy ne se doute pas des réactions qu’elle va susciter. Apparemment, tout le monde ne partage pas son humour. Sur Twitter, les messages pleuvent pour s’offusquer de cette performance. Dans un message sur le réseau social, est évoquée ” une imitation grotesque et caricaturale de la maman africaine avec l’accent forcé “. Pour les détracteurs d’Omar Sy, ce genre d’imitation ne sera jamais drôle. Pire, en 2020, il s’agirait d’une honte alors qu’il existe beaucoup d’autres manières d’être drôle. Pour d’autres, les limites ont été dépassées. ” On est fatigué de ces imitations de femmes noires en forçant l’accent “.



D’ailleurs, les réactions ne s’arrêtent pas là.” Ce vieux sketch avec un accent que même Michel Leeb n’oserait plus. Ce n’était pas drôle avant, ça ne l’est pas aujourd’hui. Et ne me parlez pas d’autodérision. Acteur fini pathétique “. Parmi les nombreux commentaires, les stéréotypes repris dans ce sketch sont évoqués comme de la discrimination. ” 2020 … L’accent africain, le boubou tout ça encore en 2020 “, ” Tout ça pour faire rire les blancs “, ” Toute manière Omar Sy, Jamel Debbouze, Malik Bentalha etc, tous le même combat : se moquer des siens pour faire rire les blancs. Ils ont un talent qu’ils ne méritent pas “. Malgré ses nombreuses remarques négatives, Omar Sy n’a pas encore réagi jusqu’à ce jour. Mais il est fort à parier, que l’acteur et humoriste n’imaginait pas une telle vague de contestations. Sans doute, n’y a-t-il vu qu’une manière marrante de rendre hommage à l’un de ses anciens personnages.