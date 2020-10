Omar Sy, papa poule de 5 enfants! De très rares clichés de sa famille. Leur vie a changé du tout au tout aux Etats-Unis

Dimanche 11 octobre, les téléspectateurs de France 2 se sont régalés devant le film Samba. A l’écran se réunissaient Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim et Omar Sy. Les cinq enfants d’Omar Sy ont-ils également regardé le film ?

Avec sa femme Hélène, l’acteur Omar Sy a fondé une famille nombreuse. Il faut dire qu’entre Omar et Hélène règne l’amour fou depuis le premier jour. Ensemble, ils ont donné naissance à trois filles et deux garçons. Mais le public connaît peu de choses sur leurs progénitures. Leur papa met un point d’honneur à les préserver. Seuls quelques noms ont fuité : Alhadji, Selly, Amani-Nour et Tidiane. Les parents ne veulent pas les afficher sur les réseaux sociaux. Ils veulent qu’ils aient une enfance comme les autres écoliers, loin de la célébrité de leur papa.

Un déménagement aux Etats-Unis s’est rapidement imposé

Si Omar Sy a déménagé aux Etats-Unis, ce n’est pas parce qu’il voulait faire carrière à Hollywood. L’acteur a rencontré sa femme en région parisienne. En 2007, il lui passe la bague au doigt, à Tremblay-sur-Mauldre, dans les Yvelines. Le couple a fait preuve d’une grande discrétion pendant de nombreuses années. Ils se sont ensuite envolé pour Los Angeles.

« On les renvoie beaucoup moins à leurs origines qu’en France. »

En 2015, Hélène Sy a accordé une interview pour le magazine Elle. La femme d’Omar Sy a ainsi expliqué que les enfants ressentaient moins le racisme aux Etats-Unis qu’en France. “Ils sont plus libres, a-t-elle indiqué. « On les renvoie beaucoup moins à leurs origines qu’en France, où les choses ont bien changé depuis mon enfance. J’ai l’impression qu’à l’époque on vivait assez harmonieusement entre cultures différentes.”

Ver esta publicación en Instagram AMANI-NOUR 💗 Young at Age Old at Soul ✨✨✨✨ Una publicación compartida de Helene Sy (@mynameishelenesy) el 18 Sep, 2020 a las 3:44 PDT

« Ils n’étaient que les enfants d’Omar Sy. »

La famille a rapidement senti qu’il valait mieux partir vivre à l’étranger. Le succès immense du film Intouchables rendait la vie très difficile pour les petits en France. Le comédien n’a pas hésité, ils ont sauté dans un avion. L’anonymat dont ils jouissent en Californie bénéficie à l’épanouissement des enfants.

“Quand je les conduisais à l’école, cela m’avait marqué de voir que je n’étais plus leur père et qu’ils n’étaient que les enfants d’Omar Sy, annonçait l’humoriste du SAV des Emissions aux journalistes de Vanity Fair. Ils commençaient à perdre leurs prénoms. Je venais d’envahir leur espace, l’école. Ça a été un choc. Ça m’a fait comprendre que nous devions changer de vie. L’école, c’était leur territoire et j’empiétais dessus. Ce n’était pas juste.“