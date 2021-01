Omar Sy prend la parole sur la terrible violence “numérique”

Comme souvent, Omar Sy est la cible de nombreuses attaques sur la Toile. Ce dimanche 10 janvier, sur le plateau de Mouloud Achour pour l’émission Clique, le comédien a réagi aux nombreuses aux menaces numériques sérieuses qu’il subit. La rédaction de LD People va vous expliquer ce qu’il a dit.

Omar Sy prend la parole sur la violence des réseaux sociaux

A l’occasion d’une interview pour nos confrères de Clique sur Canal+, Mouloud Achour a interrogé Omar Sy sur la violence envers lui et ses proches sur les réseaux sociaux. L’acteur a alors eu une réponse assez cash : “Cette violence elle est numérique heureusement, justement ce dont moi je parle c’est d’une violence qui est réelle, concrète et subie, ça c’est grave et c’est ça dont il faut protéger les gens” commence-t-il notamment par dire. Il poursuit son propos en indiquant que pour lui, c’était pas grande chose : “La violence numérique on pourra en parler plus tard, pour ma part elle n’est pas si pénible, ce qui est insupportable c’est la violence concrète”.

Toujours lors de cette même interview, Omar Sy reprend son propos et indique que le problème se trouve lorsque cette vague de violence pousse certaines personnes à la dépression, voir même au suicide : “Ça, ça a de vraies conséquences, la preuve c’est que ça dégénère et on a des mômes qui grandissent mal, c’est tous ces a priori qu’il faut démonter parce que cette violence elle est là et celle là elle est vraie y’a des gens qui en meurent, qui sont blessés, […] un tweet à côté…on en a rien à foutre ! Y’a des gens qui décèdent là avec cette violence donc la violence numérique… je bois de l’eau !”.

Omar Sy raciste ? il met les points sur les i

Au cours de cette interview, Omar Sy a également réagi à la polémique autour de l’imitation d’Aya Nakamura que bon nombre de personnes avaient considéré comme étant raciste : “On m’accuse moi de racisme… C’est marrant. Ça me donne envie de faire d’autres vannes. J’ai presque envie de faire un film de Doudou pour le coup. Faire un truc sur Instagram si c’est ce que ça a provoqué, je vais le faire pendant 1h30, comme ça on va se marrer”.

Interrogé ensuite sur ses projets pour 2021, Omar Sy a notamment déclaré : “Un film de Doudou : Doudou, le film. Et peut-être même une suite, je ne sais pas, on verra… Doudou contre-attaque“. Simple boutade à cause de la polémique après son sketch sur Aya Nakamura ou alors véritable projet ? On le saura très vite. Une chose est certaine, la rédaction de LD People a hâte de savoir. Et vous ?