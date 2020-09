Omar Sy : son épouse dévoile un très rare cliché de leurs enfants sur la toile

Il y a quelques heures maintenant, Hélène Sy, la femme d’Omar Sy, a partagé un cliché de ses enfants sur les réseaux sociaux. Voyez vous-même.

Une belle vie de famille

Omar Sy et Hélène Sy se sont rencontrés au début des années 1990 alors que l’acteur n’avait qu’une vingtaine d’années. Mais tout de suite, ça a été un coup de foudre, d’ailleurs le comédien a du mal a expliquer ce qui a pu se passer pendant leur rencontre : “J’arrive et je vois cette fille, avait raconté Omar Sy. Et il se passe un truc très bizarre. Je reconnais quelqu’un que je n’ai jamais vu.” Et à Hélène d’ajouter : “Ça s’est fait tellement naturellement. On n’a jamais trop su l’expliquer. Il est persuadé qu’on s’est vus dans une vie antérieure ou quelque part sans vraiment s’en souvenir”.

Depuis ce jour-là, les deux tourtereaux vivent une vie parfaite puisque Omar Sy et son épouse Hélène Sy, ont ensemble cinq magnifiques enfants dont ils sont particulièrement fiers. D’ailleurs, la jeune femme a partagé un magnifique cliché de leurs enfants avec en légende : “Mes enfants sont mon monde et ma plus grande bénédiction. Je les protégerais de tout et tout le monde“. Que c’est mignon !

Omar Sy ne veut pas réagir à la polémique sur le film “Police”

Aux côtés de Virginie Efira, Omar Sy est à l’affiche du film Police, d’Anne Fontaine depuis le 2 septembre. Mais depuis que le film est sur les écrans, certains internautes estiment qu’il est intolérable de voir le comédien endosser le rôle d’un policier car il défendait il y a peu, les victimes de bavures : “Elle est bonne la soupe là ? T’as pas honte de tenir ce rôle après tes dernières prises de positions…“, “Omar Sy, l’homme qui a craché allègrement sur la Police Nationale et qui maintenant joue au gentil policier au cinéma. Elle est bien bonne cette blague” pouvait-on notamment lire sur les réseaux sociaux.

Certaines personnes ont même carrément appelé au boycott de l’acteur en mettant en avant le hashtage suivant : #BoycottOmarSy. Heureusement, Omar Sy ne rentre pas dans le jeu des internautes et ne veut pas aller plus loin avec cette polémique stérile. Il se contentera juste de publier quelques proverbes plein de sagesse pour montrer qu’il ne sert à rien de répondre à la colère : “Ce n’est pas à l’habit qu’il porte qu’on reconnaît l’homme sage, mais à ses oeuvres” ou encore “Ce n’est pas parce que la vie n’est pas élégante qu’il faut se conduire comme elle” pouvait-on lire.