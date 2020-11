On est en direct: Laurent Ruquier très dérangé par le SMS d’un célèbre animateur de M6, ”Il est chiant“

Comme chaque semaine, Laurent Ruquier assure ce samedi la présentation de son émission On est en direct. Parmi ses invités du soir, Thierry Lhermitte est présent sur le plateau. En effet, le célèbre acteur est venu soutenir une association caritative. Mais durant l’échange entre le comédien et le présentateur, un autre célèbre animateur les dérange au téléphone. En effet, Laurent Ruquier paraît véritablement harcelé par l’un de ses collègues.

Laurent Ruquier ” dérangé ” par un animateur de M6

Un parterre d’invités prestigieux

Depuis le début de la saison, Laurent Ruquier revient chaque samedi avec sa nouvelle émission. Après l’arrêt de On n’est pas couché, le producteur et présentateur est de retour avec un nouveau concept. Malgré des débuts difficiles, le show hebdomadaire semble néanmoins trouver son public. D’ailleurs, les téléspectateurs sont gâtés dans ce dernier show hebdomadaire. Puisque Laurent Ruquier peut compter sur la présence de Gérard Jugnot, Marlène Schiappa et également Kendji Girac. Thierry Lhermitte fait également parti de la liste des invités.

Tous les éléments semblent donc rassemblés pour passer une excellente soirée. Mais l’un des acteurs présents sur le plateau n’est pas là pour assurer sa propre promotion ou faire le spectacle. En effet, Thierry Lhermitte donne de son temps pour un sujet beaucoup plus grave. Le comédien est là pour soutenir la Fondation pour la Recherche Médicale. De plus, il est très investi dans cette association. Pour preuve, il en est même le parrain. Aussi, il profite de son passage chez Laurent Ruquier, pour appeler les téléspectateurs à faire des dons. Afin de montrer l’exemple, l’animateur souhaite être le premier à faire un geste.

Un problème de SMS

En ces temps de pandémie, les médecins et les chercheurs se mobilisent encore plus. Mais sans argent, la recherche avance lentement. Dès lors, Thierry Lhermitte explique comment faire un geste pour aider l’association. En réalité, la démarche est très simple ; il suffit d’envoyer un SMS avec le mot ” DON “ au 92300. Par cette action, vous versez directement 10 euros à la Fondation pour la Recherche Médicale. Ainsi, ce montant vous sera débité. Afin de montrer son soutien, Laurent Ruquier décide donc de se saisir de son téléphone. Immédiatement, l’animateur entame la rédaction de son message.

Pourtant, il semble connaître quelques difficultés. En effet, un autre célèbre animateur lui envoie un SMS au même moment. Et cet interlocuteur n’est pas n’importe qui. Car il s’agit de l’animateur Stéphane Plaza, l’agent immobilier le plus célèbre de France. En retour, Laurent Ruquier ne peut s’empêcher de faire une petite plaisanterie : ” Il est chiant ce Plaza ! “. Mais l’animateur feint en réalité l’agacement. En effet, les deux hommes se connaissent très bien. De plus, ils sont même très proches. D’ailleurs, ils sont souvent présents ensemble sur le plateau des Grosses Têtes sur RTL. En tout cas, cette séquence n’est pas passée inaperçue. Aussi, elle a eu le mérite de provoquer l’hilarité sur le plateau de On est en direct.

Malgré ces petites contrariétés, Laurent Ruquier a finalement réussi à envoyer son message. Et surtout, il a enfin pu faire son don à la Fondation pour la Recherche Médicale.