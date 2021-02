On est en direct: Louane exaspérée par une question de Laurent Ruquier, elle le recadre violemment

Apparemment, Louane était sur le plateau de Laurent Ruquier pour une seule raison bien précise. En effet, la chanteuse souhaitait parler de son nouvel album sorti il y a peu. Pourtant le célèbre animateur de On est en direct a souhaité évoquer avec elle un notre sujet d’actualité. Mais visiblement, l’artiste n’était pas d’humeur à répondre. Pire, elle a rapidement demandé à Laurent Ruquier d’arrêter. LD People revient sur ce petit clash entre les deux stars.

Louane : elle refuse de répondre aux questions de l’animateur

Laurent Ruquier très étonné

Durant de longs mois, Louane a été absente du monde médiatique. En effet, la jeune femme âgée de 23 ans a mis au monde une petite fille prénommée Esmée, il y a un an. Dès lors, ses priorités étaient ailleurs. Mais après avoir pouponné durant de longs mois, la chanteuse revient. Elle effectue donc une tournée des plateaux de télévision pour présenter son nouvel album. Malheureusement, il lui sera impossible d’effectuer la tournée prévue à l’origine. Car la crise de la pandémie sévit toujours et le monde du spectacle est toujours à l’arrêt.

Néanmoins, Louane profite de son temps pour parler de ses nouvelles chansons. Ainsi, Laurent Ruquier l’avait convié sur le plateau de On est en direct ce samedi 30 janvier 2021, sur France télévisions. Mais lors d’un échange avec Jean-Luc Mélenchon, l’animateur de France 2 a voulu faire intervenir Louane. Mais de toute évidence, la chanteuse et comédienne ne souhaitait en aucun cas rentrer dans cette discussion. Elle a donc rejeté la proposition de Laurent Ruquier d’un revers de la main. En lui précisant d’ailleurs, de bien vouloir ne plus lui poser la question. LD People vous explique pourquoi.

Un message très clair

Durant de longues minutes, Louane assiste au débat entre Laurent Ruquier et Jean-Luc Mélenchon. En effet, l’homme politique était venu parler des problèmes de l’éducation nationale. Le présentateur lui pose des questions, l’homme politique répond, et donne son avis sur le sujet. Mais lorsque le baccalauréat est évoqué, Laurent Ruquier se tourne vers Louane. Ainsi, il désire recueillir son sentiment sur les problèmes évoqués. Mais la réaction de la jeune femme est immédiate et plutôt virulente. Pour elle, il n’est pas question de parler de ça. D’ailleurs, elle précise avoir déjà eu cette discussion avec son interlocuteur. Sur le moment, Laurent Ruquier ne semble pas comprendre.

Il est même très étonné. En effet, pour lui, Louane s’adresse à Jean-Luc Mélenchon. Mais c’est bien à lui qu’elle parle ! Car elle précise qu’ils ont déjà eu ensemble un long entretien sur le sujet, il y a quelques années. Visiblement, le souvenir de cette vocation ne semble pas réellement réjouir la jeune chanteuse. Dès lors, avec le sourire, mais très fermement, elle demande à Laurent Ruquier d’arrêter immédiatement. En tout cas, cette séquence aurait eu le mérite de ne pas passer inaperçu. Un petit moment de gêne s’est même fait ressentir. Ni Laurent Ruquier ni Louane ne sont revenus par la suite sur le sujet. Le débat semblait donc clos. À moins qu’en coulisses, les deux vedettes soient revenus sur ce petit incident, loin d’être passé inaperçu.