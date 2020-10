On est presque en direct: Maïwenn explose pour de bon et remet Laurent Ruquier à sa place

Dans son émission hebdomadaire, On est presque en direct, Laurent Ruquier a connu quelques tensions avec l’une de ses invités. Présente sur le plateau de France 2 pour la promotion de son dernier film, Maïwenn n’a apparemment pas apprécié l’interview du présentateur. Pour le 5e numéro de son talk-show, Laurent Ruquier recevait plusieurs invités, Anne Roumanoff était présente pour son spectacle Tout va bien. Le chanteur Dave venait parler de son dernier album Comme ils disent. Étaient également présents sur le plateau, l’acteur Daniel Russo, Valérie Mairesse, et les humoristes Doully et Laura Laune. Cette dernière a d’ailleurs créé l’événement grâce à une chanson sulfureuse. Très attendu avec ce nouveau programme, Laurent Ruquier bénéficiait d’un joli parterre d’artistes pour ce nouveau rendez-vous. Après l’arrêt de son émission, On n’est pas couché, l’animateur est donc de retour avec un tout nouveau concept depuis quelques semaines.

L’un des points culminants de cette soirée fut également l’interview de Maïwenn. Selon la réalisatrice, Laurent Ruquier aurait spoilé son dernier scénario. Lors de son passage dans l’émission ce samedi 24 octobre, la jeune femme était très heureuse de pouvoir parler de son dernier film ADN. Mais il lui a semblé que Laurent Ruquier allait beaucoup trop loin dans ses interrogations. À force de poser des questions trop précises, le célèbre animateur de France Télévision en dévoilait beaucoup trop sur l’histoire du film et ses anecdotes.

On est presque en direct

On est presque en direct: Tout a commencé lorsque Laurent Ruquier a demandé à Maïwenn si elle aussi avait réalisé un test ADN. ” Je l’ai fait en vrai, j’ai même mis le test dans le film ” a-t-elle tout d’abord expliqué. Bien décidé à aller beaucoup plus loin dans les détails, le présentateur des Grosses têtes ajoutait ” Vous êtes même à 35 % … “, avant que Maïwenn ne lui coupe la parole. “ Mais on ne va pas, il faut pas trop dire … parce que c’est dans le film ! ” s’est-elle exclamée. Faisant semblant de changer de sujet, Laurent Ruquier s’intéressait alors aux origines de la jeune femme ” Mais c’est breton, Maïwenn ? “. Ce à quoi la proche de Joey Starr a répondu ” oui “.

Et précisait qu’elle aurait bien aimé porter un prénom algérien. “ Voilà pourquoi à la fin du film, le générique est en français, mais aussi… ” a immédiatement rétorqué Laurent Ruquier. Une fois de plus, Maïwenn, très agacée, l’a directement stoppé dans ses mots : ” Mais vous êtes en train de tout dire là ! Il ne faut pas le dire, non, c’est le générique de fin, il faut pas le dire ! “ . Tant elle craignait que toute l’intrigue et le mystère du film ne tombe à l’eau. Apparemment, Laurent Ruquier avait dépassé les limites. Car pour Maïwenn, toutes ces révélations enlevaient cette magie qui permet aux téléspectateurs d’être surpris. Laurent Ruquier avait certainement voulu bien faire. Mais la réalisatrice ne semblait pas très heureuse de la tournure des événements. Le dernier film de la réalisatrice de Polisse sortira en salle le 28 octobre 2020. Dans le casting, les fans de cinéma pourront découvrir l’actrice Fanny Ardant et le comédien Louis Garrel. Maïwenn espère donc que Laurent Ruquier n’en aura pas trop dit. Et surtout n’aura pas enlevé l’envie aux spectateurs de découvrir sa dernière œuvre.