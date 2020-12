“On est un couple atypique” Delphine Wespiser et Roger, de 26 ans son aîné, aux débuts difficiles!

Delphine Wespiser, Miss France 2012, est en couple depuis 5 ans avec une personne qu’elle aime infiniment. C’est pourtant une histoire d’amour qui aurait pu être contrariée. En effet, Delphine Wespiser et Roger Erhart ont 26 ans d’écart d’âge. Elle raconte, interviewée par Télé Star, comment son couple original dure. Car les obstacles étaient nombreux à leurs débuts. Votre magazine LDPeople vous raconte tout sur le sujet, dans cet article. Roger Erhart et Delphine Wespiser ne sont pas prêts de laisser quoi que ce soit les séparer.

Delphine Wespiser et son amoureux font jaser à cause de leur différence d’âge

Delphine Wespiser avait 23 ans lorsqu’elle rencontre son amoureux. Il avait alors 49 ans. Pour eux, cela n’a jamais été un problème de savoir qu’ils ont 26 ans qui les sépare. Mais pour leurs familles respectives, cela a créé des discordes. Chez les fans de la jeune femme aussi, médiatisée du fait d’avoir été élue Miss France en 2012. Pourtant, rien n’a su les convaincre que leur histoire ne valait pas le coup d’être vécue. Et après cinq ans de relation, nombreux sont ceux qui sont contraints de se ranger de leur côté.

Les proches n’étaient pas emballés

Delphine Wespiser aurait pu préférer cacher sa romance pour la vivre sans les incessants avis de ses détracteurs. Mais dès le début, elle a choisi de la révéler au grand jour. Consciente d’être un couple original, elle n’aurait fait qu’accentuer les médisances. Une décision qui convient aussi à son compagnon, heureux d’être reconnu dans la rue et de clamer son amour à sa douce sans retenue. LDPeople vous propose de découvrir comment les parents de Delphine Wespiser ont réagi quand elle leur a présenté Roger Erhart. L’ancienne Miss France raconte ces détails dans son interview pour Télé Star.

Les parents de Delphine Wespiser ont d’abord été anéanti par la nouvelle. Il était impensable que leur fille puisse être heureuse avec un homme de 26 ans son aîné. Elle le rencontrait alors qu’il était physionomiste dans une boîte de nuit dans laquelle elle se rendait pour faire la fête. Pas vraiment des circonstances rassurantes pour les parents en effet. Delphine Wespiser explique alors que son père et sa mère ont fondu en larmes. Et aussi difficile que cela puisse être de les voir dans cet état, elle était sûre de sa décision. Renoncer à Roger Erhart lui était impossible.

Un amour solide et qui dure

Aujourd’hui, les tourtereaux sont soutenus par leurs familles et vivent leur amour intensément. Durant le premier confinement, ils avaient évoqué l’idée de fonder une famille. Mais Delphine Wespiser préfère finalement se laisser plus de temps. En effet, elle suppose que son envie de maternité est le résultat de sa trop grande attention portée à son horloge biologique. Maintenant qu’elle a pris ses marques malgré la pandémie, les projets se multiplient et il n’est encore temps de songer à fonder une famille. Ce mardi 22 décembre c’est la première d’une nouvelle émission pour Delphine Wespiser, Les Petits Magiciens sur France 4. Une émission avec des enfants qui pourraient peut-être réveiller son horloge biologique, qui sait ?