« On ne m’a jamais parlé comme ça »: Cyril Hanouna scandalisé par un invité qui insulte ses chroniqueurs

Le 10 février dernier, dans le cadre de son émission « Touche pas à mon Poste », le présentateur Cyril Hanouna a organisé un débat au sujet du passeport vaccinal. Les échanges ont été houleux. LdPeople vous raconte tout à ce sujet !

La question de la mise en place du passeport vaccinal est un sujet brulant qui est au cœur de l’actualité en ce moment. Celui-ci pourrait permettre au public de se rendre dans les restaurants, les cinémas ou de partir en voyage. Mercredi dernier, Cyril Hanouna était l’animateur d’un débat très virulent entre deux invités et les chroniqueurs. Sur le plateau, Robert Sebbag, infectiologue à l’hôpital parisien de la Pitié Salpêtrière mais aussi Fabrice Di Vizio, un avocat.

Un avocat totalement déchaîné

L’avocat Fabrice Di Vizio était particulièrement remonté sur le plateau de C 8. Ce dernier pense que « certains Etats ont des virus vraiment plus dangereux que la Covid-19 » et il se demande pourquoi les autorités se concentre sur une pandémie comme celle de la Covid-19, en écartant certaines maladies comme la tuberculose. Et d’enchaîner : « imposez un passeport vaccinal pour toutes les épidémies si vous en êtes là ».

Il a aussi regretté qu’on saisisse « le problème par la conséquence et pas par la cause ». Et de poursuivre : « c’est à dire qu’à un moment donné, vous avez un sentiment d’angoisse généralisé, et vous dites que ce sentiment de panique conduit à l’action publique. Mais vous êtes fou ! Excusez-moi, mais vous êtes fou ».

Cyril Hanouna, choqué

« On ne m’a jamais parlé comme ça ! » a balancé Cyril Hanouna. Mais Fabrice Di Vizio a voulu raconter une histoire pour illustrer son propos : « En 1914, le conseil d’Etat a décidé quelque chose d’intéressant, il y a une formule qui a traversé les générations depuis 1914. ‘En France, la liberté constitue la règle, la police l’exception’. Vous vous rendez-compte ? On vivait un moment assez tragique, on peut dire que le monde était mal en 1914″. « Il y a beaucoup de choses qui vous agacent » a lancé baba, pour apaiser les tensions sur le plateau. Durant l’émission, le présentateur a aussi dit plusieurs fois aux chroniqueurs de ne pas contrarier Maître Di Vizio sinon, ils se feront « fracasser ». Et c’est ce qui s’est passé.

« Ouvrez les yeux sur le monde » @B_Castaldi et l’avocat @DIVIZIO1 s’écharpent au sujet de la crise sanitaire et des ravages de la #Covid19 #TPMP pic.twitter.com/LZK3V22u5Y — TPMP (@TPMP) February 10, 2021

Gros clash avec Benjamin Castaldi

Dans la suite du programme, Benjamin Castaldi a eu des échanges tendus avec l’avocat, sur la crise du Covid-19 et les effets sur la société. Il lui a dit : « Ouvrez les yeux sur le monde ». Une séquence assez musclée. C’est la marque de fabrique des émissions de Cyril Hanouna, faire le buzz. Régulièrement des séquences de l’émission sont très partagées sur les réseaux sociaux. Il faut dire que les audiences de l’émission sont très bonnes. Il surfe sur cette vague et il est incontournable sur C8.