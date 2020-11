“On paye pour ça ?”, Nagui se fait démonter par ses fans à cause de sa célèbre invitée !

Fallait pas l’inviter ! Mardi 24 novembre, France 2 diffusait un nouvel épisode de Taratata. Malheur à Nagui qui, semblerait-il, a très mal choisi l’un de ses invités. Parmi Claudio Capéo, Hoshi, Julien Doré, Benabar et Carla Bruni, devinez qui est donc l’intru dénoncé par les internautes !

Sur son compte Instagram, Nagui s’est bien fait remonter les bretelles par ses abonnés. Ces derniers se sont en effet dit particulièrement mécontents de découvrir sur le plateau de Taratata une personne qu’ils ne portent pas dans leur coeur…

“Taratata nous permet de refaire du live, de pouvoir se retrouver.”

Claude Capeo a été très heureux de mettre les pieds sur le plateau de cette mythique émission musicale : “Taratata nous permet de refaire du live, de pouvoir se retrouver, de revoir tous les copains, les techniciens...”, a en effet confié l’artiste à TV Mag. “C’est un réel plaisir d’être là, de se défoncer et faire de la musique, c’est l’essentiel et ça nous manque. Ce sont des moments solaires, un peu hors du temps, ça fait du bien et il en faut en cette période pas si évidente”, a ainsi poursuivi le chanteur et accordéoniste français d’origine italienne.

Celui qui s’est donc fait connaître du grand public grâce à la saison 5 de The Voice n’était cependant pas la personne tant détestée des abonnés de l’animateur. France 2 consacrait ce mardi 24 novembre un numéro de Taratata dans lequel les téléspectateurs retrouvaient également Hoshi, pour qui c’était par ailleurs une grande première : “Je regarde Taratata depuis que je suis gosse. J’ai foncé car on a envie de jouer, on a envie de voir des vraies personnes, d’entendre de la vraie musique, faire du live. C’est cool d’en faire en studio ou dans sa chambre mais on a besoin de sentir la musique.”

Nagui s’est entouré d’invités de marque comme Julien Doré, Alain Souchon, Benabar ou encore Gauvin Sers. Mais d’après les internautes qui en ont voulu à leur animateur préféré, la seule ombre au tableau, c’est Carla Bruni.

Les réactions ne se sont pas faites attendre quand le compagnon de Mélanie Page a posté sur son compte Instagram une photo de la chanteuse sous les projecteurs de l’émission de France 2.

“N’hésitez pas à faire bon usage de nos maigres salaires.”

“Cherchez l’intruse”, “Sincèrement désolée pour mon commentaire, mais heureusement que Claudio Capeo est arrivé pour remonter le niveau...”, “Belle émission. Un seul point noir. La présence de cette cloche qui n’a pas de voix et qui chante archi-mal… Mais que fait-elle là ????”, “Quelle niaise cette Carla!!”, “Et on paye pour ça ?? Motorhead, Willy Deville, Pete Doherty etc… C’était ça Taratata !! N’hésitez pas à faire bon usage de nos maigres salaires. Et si vous souhaitez des conseils de prog c’est avec plaisir”, “J’ai zappé c’est au dessus de mes forces. Je regarderai le reste de l’émission en replay !“, pouvait-on en effet lire parmi les nombreux commentaires d’internautes très remontés contre la chanteuse.