“On s’est fait gauler” Denis Brogniart surprit au début de sa relation secrète à l’hôtel avec Hortense

Denis Brogniart et sa femme Hortense ont fait de rares confidences sur leur couple et leur quotidien auprès de nos confrères de « Gala ». Il avaient en réalité au début, une relation secrète, c’est en tous cas ce que peuvent découvrir les fans du présentateur.

Denis Brogniart et sa femme Hortense s’aiment depuis près de 20 ans.

D’aucun ne souhaite éteindre le flambeau de cette magnifique histoire ! `

Leur amour semble plus fort que tout et ils ont partagé ce bonheur au magazine Gala pour le plus grand bonheur de LD People aussi.

En 2003, le journaliste s’est envolé pour le Panama, sur le tournage de la troisième saison de Koh-Lanta,il avait à l’époque 53 ans et faisait un remplacement au service des sports de LCI où travaillait Hortense.

Le courant est visiblement bien passé entre eux et Denis Brogniart lui a transmis le numéro d’ALP (qui produit le jeu Koh Lanta) pour l’aider à intégrer l’équipe en tant que journaliste.