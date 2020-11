«On touche le fond» Jenifer est sous le feu des internautes se fait dézinguer suite à l’une de ses prestations

Décidément Jenifer , le résultat des élections américaines a des répercussions surprenantes. En effet, Joe Biden a battu son concurrent Donald Trump lors d’un scrutin très disputé. Pour l’occasion, la chaîne M6 a diffusé une émission spéciale du Morning Night. Lors de cette soirée très particulière, la chanteuse Jenifer interprète le célèbre hymne national américain. Pourtant, cette performance n’a visiblement pas été au goût de tous.



Jenifer, dézinguée sur les réseaux sociaux



Une interprétation du Star-Spangled Banner critiquée sur Twitter



Habituée des grands rendez-vous, Jenifer est l’une des invitées vedettes de cette soirée. En effet, M6 a mis les petits plats dans les grands. Afin de célébrer la victoire du nouveau président américain, la chaîne a préparé un numéro très spécial. D’ailleurs, sur le plateau, l’ancienne candidate de La Star Academy a remporté un franc succès. Néanmoins, sur les réseaux sociaux les avis était beaucoup plus partagés.



Bien évidemment, ce n’est pas la première fois que Jenifer est l’objet de critiques. Régulièrement, ces tenues sont l’objet de nombreuses discussions. À chacune de ses apparitions dans The Voice par exemple, la toile s’enflamme. Alors, Jenifer est rompue aux attaques et aux remarques déplacées. Pourtant, il s’agit ici d’une tout autre sorte de reproche. Puisque les internautes ont remis en question sa technique vocale.



Après 4 Nights et 4 Mornings d’attente, #LeMorningNight célèbre l’élection du 46e Président des Etats-Unis, Joe Biden.

À cette occasion, @JeniferOfficiel chante l’hymne américain 🇺🇸

📺 Avec @MichaelYoun, @VincentDesagnat, @benjmorgaine et leurs invités bientôt sur M6 pic.twitter.com/90rSuWhVsd — M6 (@M6) November 9, 2020

” C’est techniquement mauvais, j’ai saigné des oreilles “



En 20 ans de carrière, Jenifer n’a jamais dû faire face à de telles attaques. Du moins, jamais de ce genre. En outre, elle bénéficie d’une carrière qui ne s’est jamais démentie. À la tête de nombreux succès, la chanteuse peut compter sur une immense communauté de fans. En véritable experte de la musique, elle est en outre devenue l’une des jurés célèbres de The Voice. Donc, elle doit être en mesure de donner des conseils à des chanteurs en herbe. Néanmoins, après cette prestation, certains détracteurs se sont véritablement déchaînés. En très peu temps, un grand nombre de réactions fusent sur la toile. D’ailleurs certains trouvent le show à leurs goûts. Alors que d’autres ne comprennent pas le choix de M6.



Pourtant, l’hymne national américain semble véritablement à la portée de Jenifer. Mieux, il aurait dû mettre en avant ses qualités techniques. Car le célèbre air requiert une véritable expérience. Avec des notes très hautes, ce symbole de l’Amérique nécessite une véritable puissance vocale, mais également une grande maîtrise. Mais à première vue, le résultat n’est pas la hauteur pour plusieurs téléspectateurs. ” C’est techniquement mauvais, j’ai saigné des oreilles “, ” Moi non plus, je zappe déjà Jenifer sur TF1, ça n’est pas pour la regarder su M6 “, ” Je n’ai rien contre Jenifer, mais elle n’a ni la puissance ni la voix pour chanter certaines chansons “, ” On est d’accord que c’est très mauvais. Je suis le seul à penser qu’en plus d’un accent merdique, c’est faux et ça n’a absolument aucun sens “.

De toute évidence, Jenifer en prend pour son grade. Ce soir-là, il ne valait mieux pas pour elle, se connecter sur Twitter. Mais les reproches, Jenifer connaît. Depuis ses débuts, elle a reçu beaucoup d’avis négatifs. Néanmoins, sa carrière reste une réussite, Et Jenifer compte un grand nombre de fans. Alors ces remarques négatives ne devraient pas trop la déstabiliser. Car en réalité, chacun se fera son avis…