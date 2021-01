Opération Renaissance : Cristina Cordula vivement critiquée sur son attitude avec les candidates, les fans sont choqués

Opération Renaissance: Le comportement de Cristina Cordula semble poser question. En effet, la star de M6 qui participe à l’émission de Karine Le Marchand Opération Renaissance est l’objet de vives critiques. La reine du relooking est effectivement présente afin de prodiguer ses conseils à des femmes qui ont accepté de participer à ce programme d’un tout nouveau genre. Pourtant, l’attitude de la Brésilienne paraît loin de plaire à tout le monde. Pire, certains téléspectateurs se demandent si sa présence est bien utile ? LD People vous explique tout.

Opération Renaissance: Cristina Cordula est face à une pluie de remarques négatives

Une attitude choquante

Ce lundi 25 janvier, M6 propose à ses téléspectateurs l’ultime numéro d’Opération Renaissance. Le programme de Karine Le Marchand touche en effet à sa fin. Durant cette première saison, les téléspectateurs ont pu découvrir plusieurs femmes en situation de surpoids. La production leur proposait donc de suivre un programme d’amincissement allant même jusqu’à l’opération chirurgicale. Afin de les aider à mieux s’accepter, Cristina Cordula est également présente pour leur prodiguer des conseils en matière de look.

Pourtant, l’intervention de l’ancien mannequin paraît très loin de faire l’unanimité. Il lui est même reproché d’adopter un comportement » grossophobe « . Selon plusieurs internautes, cela ne fait aucun doute : Cristina Cordula manque cruellement de finesse et de psychologie. Pire, ses paroles sont tout simplement choquantes. Alors la belle brune fait-elle véritablement preuve d’un manque d’empathie envers les candidates ? LD People revient sur cette intervention très polémique.

@cristinacordula un conseil : Restez dans la Mode !! vos interventions grossophobes , sans aucune empathie , sans aucune psychologie dans cette émission de MERDE sur M6 , c’est UNE HONTE ! vous n’y avez pas votre place , cette émission n’a pas sa place ….. — kermario1962 (@kermario1962) January 26, 2021

» Restez dans la mode «

Dans cette dernière émission d’Opération Renaissance, le public se concentrait sur le parcours d’Audrey. Après avoir connu de grandes difficultés dans sa vie, la jeune femme a en effet pris beaucoup de poids. Victime d’un compagnon loin d’être à son écoute, la maman a beaucoup de mal à se sentir bien dans sa peau. Mais aujourd’hui grâce à l’émission de Karine Le Marchand, Audrey espère bien atteindre son objectif. Pourtant, le chemin est encore long. Ainsi, la candidate explique véritablement détester son reflet dans le miroir. Elle avoue d’ailleurs ne pas en avoir chez elle afin de ne pas devoir croiser son image, ni son reflet. » Je déteste ce que je vois « . Présente pour l’aider, Cristina Cordula tente de la motiver. Mais selon certains détracteurs, la manière n’y était pas du tout. Alors qu’a réellement dit la présentatrice des Reines du shopping ?

» Il va falloir que tu commences à t’aimer. Si tu ne t’aimes pas, tu vas commencer à manger et à grossir « . Cette remarque, adressée à Audrey, a fait bondir les téléspectateurs. Aussi, ils se lâchent complètement sur la toile. Pour eux, Cristina Cordula n’a pas sa place dans ce genre de programme. Elle fait preuve d’un manque total de gentillesse et de compréhension. Certains l’invitent même à s’occuper de mode et pas des gens en souffrance. » Le fait que Cristina Cordula s’occupe des fringues alors que c’est la grossophobe en chef. C’est le roquefort qui dit au camembert, tu pues là « . Visiblement, l’animatrice de M6 semble donc loin de faire l’unanimité. Il reste désormais à savoir comment elle réagira à ses critiques. Et si la prochaine fois, elle agira autrement.

J’ai essayé de regarder Opération Renaissance sur M6….

Entre Cristina Cordula qui dit à l’une que si elle bouffe trop elle va regrossir et la séquence où on fait « pleurer la laide » sur fond de violons, c’est la gênance suprême cette émission. — 𝕋𝕒𝕞𝕓𝕠𝕦𝕣 𝕄𝕒𝕛𝕠𝕣 (@Tambour_Major) January 25, 2021

@cristinacordula n’a aucune psychologie avec les patientes d’#operationrenaissance #m6 C’est hallucinant, elle n’a aucune empathie, aucun mot! Les pauvres qui se retrouvent en pleurs devant ce miroir! — nhb____ (@nhb____) January 25, 2021