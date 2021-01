Opération Renaissance: le choc des internautes suite à la décision de Pierre-Yves de quitter Romain

Opération Renaissance n’avait pas encore démarré les diffusions que déjà de vives polémiques l’entouraient. En effet, l’émission de Karine La Marchand accompagne plusieurs profils pendant plus de deux ans pour les suivre durant leur transformation. D’obésité morbide à acceptation de soi et amincissement, les raccourcis pour taxer cette émission de grossophobe n’ont pas tardé. Mais au-delà de cette polémique, le choc des internautes tient à l’histoire personnelle de l’un des candidats, Pierre-Yves. Ce dernier quitte son conjoint après avoir subi son opération bariatrique. LDPeople vous raconte tout.

Opération Renaissance ne fait pas l’unanimité

Opération Renaissance a démarré ce 18 janvier dans un contexte tendu côté public. Heureusement, certains sont allé au-delà des préjugés pour se faire leur idée sur le programme. Ils ont alors découverts des profils terriblement attachants. Car les histoires personnelles des participants font état de lourdes séquelles émotionnelles. De quoi bouleverser les téléspectateurs et rappeler à tous que l’obésité est bien une maladie qui découle bien souvent de problèmes plus profonds. Mais si beaucoup abandonnent l’idée qu’Opération Renaissance soit grossophobe, ils n’en sont pas moins choqué de l’attitude de Pierre-Yves. En effet, en couple depuis 5 ans avec Romain, il décide de le quitter suite à sa transformation. Retrouver confiance en lui permet au jeune homme de 25 ans de se projeter dans une relation plus épanouissante. Pour les téléspectateurs, c’est une décision terrible que prend le participant.

Sur Twitter, les internautes qui ont assisté à l’épisode sur Pierre-Yves sont outrés de la façon dont il explique qu’il peut prétendre à une nouvelle relation amoureuse. Car Romain accompagnait Pierre-Yves dans son projet et le soutenait dans les difficultés. LDPeople vous propose un florilège des messages les plus récurrents sur le sujet. Selon eux, Romain méritait mieux que de se faire larguer. Néanmoins, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et dans le cas de Pierre-Yves, il semble clair qu’il aurait quitté Romain avant si il avait trouvé en lui le courage dont il manquait. Des ressources qu’il a retrouvé grâce à son opération et à l’équipe de soutien d’Opération Renaissance.

Pierre-Yves est sous le feu des critiques

Pas de doutes, Pierre-Yves n’a pas dû apprécier de se voir juger de la sorte. Après tout, c’est en seulement une émission de quelques dizaines de minutes que les téléspectateurs donnent leurs avis. Or, pour lui, cela fait des années qu’il vit sa vie et trois ans de son histoire qui ont été condensés dans Opération Renaissance. Difficile en effet de se faire une juste jugement de son aventure dans ces conditions. Après tout, ce n’était pas là l’objectif de Karine Le Marchand. Malgré les polémiques et le démarrage en douceur du programme en terme d’audiences, son souhait est de faire savoir au plus grand nombre que l’obésité n’est pas aussi simple qu’il y parait. Il s’agit d’une réelle maladie qui prend racine très loin dans le passé et les blessures des personnes atteintes. Et pour s’en sortir, il faut une sacrée dose de courage et de volonté.

Les internautes devront donc se faire à l’idée que Pierre-Yves est maître de sa vie et qu’il a le droit de prétendre au bonheur. Même si cela n’est pas très sympathique pour son ex compagnon. Et notons que Romain est resté ami avec le candidat et qu’il est heureux de le voir enfin s’aimer et s’épanouir.