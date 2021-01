Opération renaissance: l’incroyable métamorphose de Sylvie qui perdu plus de 30 kg

Ce fait maintenant trois ans que Sylvie a effectué son opération afin de perdre du poids. Les équipes de la chaîne M6 ont pu suivre les différentes étapes de cette opération : avant, pendant et après. Sur Instagram, elle a partagé le résultat de cette évolution complétement étonnante. LdPeople vous explique tout.

Le 25 janvier dernier, la chaîne M6 a diffusé un numéro du programme Opération renaissance. Cette émission est animée par Karine Le Marchand, en compagnie de la styliste brésilienne Cristina Cordula. Le concept de l’émission est de suivre le parcours de différentes personnes qui sont obèses. Plusieurs femmes se sont prêtées à l’exercice comme Emeline, Elody ou Stacy. Le 25 janvier, Audrey et Sylvie étaient à l’honneur. Sur Instagram, Sylvie a diffusé des photos qui illustraient sa métamorphose. Le changement est vraiment radical.

Sylvie retrouve le sourire

Cette blonde âgée de 43 ans a marqué les téléspectateurs. Elle ressent un mal-être qui date de plusieurs années. Durant les vingts dernières années, Sylvie a accumulé les kilos superflus. Un poids pris surtout après sa grossesse qu’elle ne parvenait pas à perdre. Elle a essayé de multiples régimes, sans parvenir à faire baisser son poids sur la balance. La femme a eu beaucoup de mal à retrouver confiance en elle. Opération renaissance a constitué une belle opportunité pour elle pour perdre du poids et se sentir mieux dans sa peau. Cette expérience lui a été très bénéfique.

Une intervention chirurgicale importante

Sur sa page Instagram, Sylvie poste des photos de sa vie quotidienne et de ses nouvelles habitudes. Suivies par M6, elle a subi une opération qui s’appelle une sleeve gastrectomie qui vise à enelver une part de l’estomac avec pour objectif de diminuer l’appétit. Ensuite, Sylvie a effectué un bodylift, une opération généralement faite durant une perte de poids rapide et importante qui permet de retirer l’excès de graisse et de peau du corps pour un résultat satisfaisant.

Plus de 30 kg perdus

Au printemps 2019, Sylvie a diffusé sur Instagram un cliché qui montre l’évolution de son visage et le résultat est saisissant. Elle a perdu au niveau de ses joues. « -36 kg en 15 mois, grâce à la sleeve, le personnel médical, les personnes qui me soutiennent ! Être la même mais pouvoir vivre à 200 % ! Merci la vie », indique-t-elle, très joyeuse de sa nouvelle apparence. Ensuite, fin 2020, Sylvie a posté un nouvel avant/après. « Aujourd’hui, cela fait 3 ans que j’ai effectué une sleeve, je revis ! De si nombreuses années à me sentir mal dans mon corps, et dans ma tête. Une véritable renaissance », note-elle.

Maintenant, elle prend un vrai plaisir à courir souvent afin de conserver la forme. Sylvie, fan de shopping, partage également ses tenues avec ses abonnés. En France, de plus en plus de personnes souffrent d’obésité et sont contraints de faire ce genre d’opération. Pour Sylvie, tout s’est bien passé et tant mieux.