Opération renaissance : Une participante reprend 10 kilos après le tournage, elle s’explique

Opération renaissance c’est l’émission qui a tant fait polémique ces derniers temps. Une émission imaginée, produite et présentée par Karine Le Marchand. Des personnes en situation d’obésité morbide ont été accompagnées pendant plus de deux ans pour changer de vie. Stacy est l’une d’entre elles et LDpeople vous donne de ses nouvelles car elle a remis du poids à la suite du tournage. Mais comme elle l’explique très bien, ce n’est pas une fatalité. Grâce à Opération renaissance, la jeune femme a perdu 50 kilos. Malgré le poids repris post-tournage, elle est fière de son parcours et garde un mental d’acier.

Stacy, une candidate déterminée au parcours complexe

Dans l’émission, des experts de la santé sont présents pour accompagner les candidats à caque étapes. Des chirurgiens de l’estomac, un psychiatre, une hypnothérapeute, un médecin spécialiste de la nutrition, une diététicienne, deux chirurgiens esthétiques, une conseillère en image et un coach sportif forment l’équipe de choc d’Opération renaissance.

Toutes ces personnes ont fait en sorte d’encadrer au mieux les candidats. Aller au plus près de leur problématiques a permis à 7 personnes sur les 10 participantes d’aller au bout de leurs parcours. Le public de M6 a déjà pu en rencontrer quelques uns. Pierre-Yves notamment, qui tient aujourd’hui une chaîne Youtube à propos de cette aventure hors du commun. Afin de permettre aux personnes qui rencontrent les mêmes problèmes de trouver une oreille attentive. En effet, l’obésité touche plus de 7 millions de Français. L’OMS a même décrété l’obésité au statut d’épidémie mondiale. Stacy, a perdu 52 kilos tout au long de son parcours dans Opération renaissance et son histoire est très intéressante car elle n’a pas pu aller au bout de l’opération en première instance. Mais la déception ne lui a pas fait baisser les bras. Engagée dans une démarche pour retrouver confiance en elle, elle a beaucoup ému les téléspectateurs.

Opération renaissance, un projet qui change la vie

Son témoignage, au début d’Opération renaissance, était poignant. Son enfance difficile lui a laissé de lourdes séquelles psychologiques qui l’ont conduite à la compulsion alimentaire. Aujourd’hui, son passé la suit malgré elle mais elle va apprendre à se détacher du regard des autres et à s’aimer pour elle-même. LDpeople vous partage son aventure car Stacy est visiblement une jeune femme qui avait tout les éléments contre elle mais qui a malus tout réussi à trouver sa voie. En l’espace de trois ans, Stacy a perdu 52 kilos. Après le premier échec de son opération, suite à une allergie, elle a été accompagnée pendant deux mois supplémentaires pour déterminer les cause de son allergie et écarter tous les risques. Ensuite, elle va pouvoir aller au bout de ses démarches.

En une année après le tournage d’Opération renaissance, Stacy a repris une dizaine de kilos. Les médecins l’avaient informé du fait qu’elle allait certainement reprendre 5% de ce qu’elle avait perdu. Cela a été un peu plus mais elle ne se décourage pas. Elle se sent bien dans sa peau et sait que les muscles pèsent plus lourd que la graisse. De plus, elle est aujourd’hui plus que consciente de l’impact d’une alimentaire saine et équilibré, sans privation. Des bénéfices du sport et du fait de prendre soin de soin. Coquette, Stacy est une véritable battante. Derrière ses ongles faits et sa coupe de cheveux tendance, c’est une vraie lionne qui vit indépendante et épanouie.

Une belle histoire qui va en inspirer beaucoup d’autres

Dans sa vie personnelle, Stacy s’est présentée dans Opération renaissance en couple avec Bryan. Son compagnon est toujours présent dans sa vie. Toujours fous amoureux l’un de l’autre, ils ont des projets de vie de famille bien entamés. Ils pensent au mariage, essaient de faire un bébé et envisage de s’acheter une maison. tous les deux. Une très belle histoire en somme. Stacy a retrouvé du travail en boulangerie, dans la vente. Et elle a passé des formations en tant que prothésiste ongulaire et espère un jour pouvoir se mettre à son compte en tant que tel. La jeune femme ne presse pas et ne se met pas de pression. Elle vit de façon simple et a appris à reconnaître les petits cadeaux de la vie et à les chérir.