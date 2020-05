Ophélie Winter disparue, voici les news suite à ses moments super difficiles

Après de très longs mois d’absence sur les réseaux sociaux, Ophélie Winter revient avec un cliché qui va ravir ses fans !

L’année 2019, a été particulièrement compliquée pour Ophélie, qui vivait une mauvaise passe de sa vie. Les photos de l’ancienne star des années 1990, ruinée, à la rue, errant dans les rues de Paris et vivant dans sa voiture, faisaient la une et les gros titres de l’actualité.

Après des mois difficiles durant lesquels elle avait quitté les réseaux sociaux, la chanteuse réapparaît sur la toile de temps en temps depuis ce début d’année. Si le 2 février dernier, l’interprète de “Dieu m’a donné la foi” poste une photo d’elle aux sports d’hiver assise dans la neige pour souhaiter une « excellente journée » à ses abonnés, ce samedi 23 mai, Ophélie Winter apparait rayonnante!

En effet, Ophélie Winter a cette fois publié un superbe selfie pris dans un cadre totalement paradisiaque en bord de mer. Déconfinée, comme tous les Français, l’artiste savoure sa liberté retrouvée. La chanteuse de 46 ans affiche un magnifique sourire, un teint rayonnant et ensoleillé, avec de larges lunettes de soleil, visiblement en pleine forme. Après ces longs mois d’absence qui ont inquiété ses fans, elle apparaît enfin resplendissante !

» Simplement le plaisir de pouvoir ressortir et marcher sur la plage. Excellent week-end à tous « , écrit-elle alors en légende. Un superbe cliché qui a de quoi ravir ces fans qui ne l’ont jamais oublié même après ces longs mois d’absence. » Heureuse pour vous. Après de sombres jours, vient la lumière sur vous et cette jolie sérénité « , » Quel plaisir de vous revoir et de vous savoir heureuse « , » Tu es superbe « , » Toujours aussi belle « , » Trop contente de vous revoir « , » Coucou Ophélie, content de voir votre sourire divin sur cette belle plage « , » Notre Ophélie nationale. Je pensais à toi y’a 2 jours. Continue d’aller bien. Ils ne t’arrêteront pas, on t’envoie de la force « , peut-on lire parmi les commentaires laissés par certains d’entre eux. Des réactions qui ont dues réchauffer le cœur de la belle blonde !

Nous retrouvons donc une Ophélie Winter, radieuse et souriante après avoir vécu une descente aux enfers. Alors qu’elle vivait à Dubaï depuis plusieurs années, la chanteuse avait tout quitté pour retourner vivre à Paris. Ruinée, l’ancienne animatrice du Hit Machine n‘aurait eu d’autres choix que de dormir dans sa voiture ou d’errer entre plusieurs hôtels.

Ophélie Winter confiait sa détresse à Cyril Hanouna le 23 septembre dernier lors d’un entretien téléphonique dans “ Touche pas à mon poste”, et confirmait que depuis son retour de Dubaï ou elle vivait depuis des années avec son ex-compagnon, que sa vie personnelle et professionnelle était très compliquée

» Je n’habite nulle part. Je décharge d’hôtel en hôtel, mais je n’ai pas de domicile du tout. Je dors à l’hôtel, c’est vachement dur. Mais sa vie professionnelle aussi réduite à néant, est difficile à vivre « Je ne travaille pas, je n’ai pas d’argent, je m’ennuie…« . Aujourd’hui, âgée de 46 ans, celle qui avait connue le succès avec son premier single » Dieu m’a donné la foi « en 1995, avoue être seule, et avoir été beaucoup trahie. Lorsque Cyril Hanouna lui demandait si elle était aidée par des proches, elle répondra : » Je vais pas dire que c’est la fête, je suis seule, j’ai été beaucoup trahie. J’ai eu des problèmes de santé. Je me démerde toute seule et c’est pas de la rigolade. C’est une expérience. Je ne peux pas demander de l’aide. À personne. C’est impossible« .

Ophélie Winter refusera ainsi toute main tendue que certaines personnalités, comme son ami Michel Polnareff lui avaient alors proposée. Et ajoutera : « C’est pas l’éclate, mais tout est de ma faute. Quand on se fait arnaquer ou quoi que ce soit, le seul dénominateur commun, c’est toi. Maintenant, je suis libre. Je n’ai rien. Je découvre un nouvel état de légèreté. Mais ça me serait arrivé il y a vingt ans, je me serais suicidée. Je me serais pendue avec mon string.« .

Une descente aux enfers, un véritable cauchemar pour celle qui représentait, pour des milliers d’adolescents, une véritable icône de mode et de la pop culture, une pionnière du R’n’B en France, et qui était devenue en quelques années l’une des figures emblématiques de la musique.

De retour sur le devant de la scène, Ophélie Winter a mal vécu la couverture médiatique dont elle faisait l’objet. » Elle vit sous les projecteurs depuis qu’elle a 17 ans. Ce qui s’est passé l’a privée avec une violence rare de toute forme d’intimité « , déclaraît son avocate, Carine Piccio, auprès du Figaro. Avant d’ajouter :

“Je suis habituée à défendre la vie privée de célébrités, mais je ne crois pas avoir vu un tel acharnement depuis la mort de la princesse Diana. Ophélie Winter a été traquée des semaines entières par des paparazzis, obligée de se cacher, confrontée à des sujets extrêmement douloureux. Elle était dans un état de stress épouvantable, contrainte de partir se réfugier à l’étranger pour être tranquille et échapper à la surveillance des photographes« .

Un moment de sa vie d’autant plus difficile à vivre pour cette ancienne star, qui doit subir cette médiatisation très lourde à supporter alors qu’elle n’en a déjà pas la force. Un acharnement médiatique à la limite du harcèlement qu‘elle dénonce ouvertement « J’ai été surveillée, traquée, suivie et paparazziée semaine après semaine. J’ai quotidiennement fait l’objet d’articles, de photos et de couvertures de magazines, dont le nombre est vertigineux et les propos publiés très durs à mon égard ». Et d’ajouter, toujours sur Instagram : « Tous mes faits, gestes et réactions ont été disséqués, interprétés et détournés de ce qu’ils étaient vraiment. Le déchaînement a été total. ». Depuis, les choses se sont visiblement calmées, pour le plus grand bonheur d’Ophélie Winter, qui a pu retrouver une vie normale.

Ophélie Winter est revenue sur la toile en février, avec un beau message qui marque la fin de sa descente aux enfers. « Il est maintenant temps que je tourne la page. […] Je suis aujourd’hui une femme plus forte et j’aspire maintenant à la paix, à la sérénité et à la bienveillance. », déclare-t-elle. Elle revient avec beaucoup plus de force, et décide même de contre-attaquer les tabloïds qui l’ont traîné plus bas que terre et lui ont fait perdre le contrôle de son image. Aujourd’hui, l’ancien mannequin franco-néerlandais, revient plus radieuse que jamais avec ce magnifique cliché d’elle, qui reflète un nouveau départ de sa vie, une nouvelle reprise qui ne manquera pas de rassurer ses milliers fans.