Ophélie Winter: mauvaise et terrible nouvelle pour la chanteuse, au plus mal après ce nouveau coup dur!

Ophelie Winter aujourd’hui, qui peine à prendre la parole publiquement depuis des mois, avait prévu de mettre en lumière son long passage à vide. Malheureusement pour elle, elle va encore devoir faire preuve de patience pour la sortie de son livre. Explications.

Son projet autobiographique avorté

Un peu plus d’un an après ce terrible passage à vide, Ophélie Winter était sur le point de livrer son histoire dans un livre autobiographique. En effet, elle avait pris le temps de coucher sur papier ses confidences et avait réussi à signer avec la maison d’édition Harper Collins pour des aveux sans filtres : “Icône de toute une génération, Ophélie Winter se met à nu dans cette autobiographie” pouvait-on lire sur plusieurs sites marchands.

D’ailleurs, ces derniers ont expliqué qu’il n’était pas possible de réaliser une interview avec elle avant la publication officielle de son livre : “Aucune sollicitation médiatique ne sera acceptée par Ophélie avant l’automne prochain“. Malheureusement pour le jeune femme, la crise du Coronavirus est passée par là. Ainsi, la sortie, initialement prévue le 18 novembre, a été repoussée, et même annulée comme nous l’expliquent nos confrères de Télé 7 jours.

Ophélie Winter bientôt de retour à la télévision

Heureusement pour Ophélie Winter, tout n’a pas été annulé. En effet, comme le rapporte TV7, on retrouvera la chanteuse très bientôt sur la chaîne Melody. Cette dernière, lui consacrera un numéro de “Stars de pub”, le 26 novembre prochain : “L’émission reviendra sur sa carrière de mannequin, de chanteuse (cinq disques d’or avec ses singles et une fois numéro 1 des ventes) et ses participations à des spots de pub” explique notamment la chaîne dans un communiqué.

Quant à l’artiste elle-même, hormis ses chaudes vacances sous le soleil de la Réunion en juillet, elle ne révèle rien de son quotidien. En effet, il est très rare de voir Ophélie Winter sur les réseaux sociaux ou de l’entendre à la télévision. Pour rappel, les fans d’Ophélie Winter, ne l’ont plus vu depuis 2017 et son rôle dans “Scènes de ménages” sur M6 et 2014 comme candidate de l’émission “Danse avec les stars” sur TF1. Reste à savoir maintenant quand elle sortira de son silence.

