Orchidée: les 8 secrets et astuces pour entretenir et faire refleurir la plus belle des fleurs chez vous !

L’orchidée récolte la faveur de tous les Français. Et ce n’est pas pour rien. Cette fleur est vraiment unique, magique et délicate. Elle sait à coup sûr embellir et sublimer votre intérieur. A condition toutefois de savoir s’en occuper ! Ce n’est pas compliqué quand on connaît les 8 secrets pour entretenir et faire refleurir cette fleur incroyable.

Pour la fête de la Saint-Valentin, c’est un cadeau beaucoup plus touchant que des roses coupées puisque les orchidées refleurissent. Donc c’est un cadeau qui va durer beaucoup plus longtemps.

Les 8 secrets bien gardés de l’orchidée

Quand vous achetez chez un fleuriste, vous n’avez jamais le mode d’emploi fourni avec. Pas de panique ! Voici les 8 astuces qu’il faut retenir. Ainsi, vous serez sûr de ne pas voir faire mauvaise mine.

Sachez d’abord que l’étape la plus importante, c’est l’arrosage. Il ne faut ni trop l’arroser, ni pas assez. Donc le plus difficile est de trouver le bon équilibre. Mieux vaut l’arroser 1 à 2 fois au printemps et en été. Par contre, quand vient l’hiver, il faut vraiment réduire la dose ! Ainsi, deux arrosages par mois suffisent amplement !

L’orchidée raffole de l’eau sur ses feuilles.

Par ailleurs, l’orchidée raffole de l’eau sur ses feuilles. Il faut donc s’équiper d’un pulvérisateur pour humidifier régulièrement ses feuilles.

Et comme la majorité des plantes, il faut l’exposer à un endroit ensoleillé mais pas directement en plein soleil et pas dans un endroit trop frais non plus.

1) L’arrosage de son orchidée

Gardez un œil sur l’arrosage. Il s’agit de l’étape la plus importante. Si vous arrosez trop cette fleur, vous allez alors abîmer les racines. Et des champignons pourraient apparaître !

2) L’emplacement

L’orchidée aime un endroit chaud mais pas en plein soleil ni à proximité des chauffages. Cela risquerait de faire faner ses feuilles et ses racines. Évitez les emplacements au froid comme les fenêtres pendant l’hiver.

3) Le substrat de l’orchidée

L’orchidée ne doit pas être gorgée d’eau, et celle-ci ne doit pas stagner au fond du pont. Il est donc important de bien aérer la plante. De plus, l’excès d’engrais peut stopper sa floraison, il faut alors en ajouter avec parcimonie.

4) Les racines de l’orchidée

Quand vous achetez l’orchidée, pensez à rempoter la fleur. Car elle doit avoir assez de place pour développer ses racines.

5) Rempoter l’orchidée

Ensuite, l’orchidée doit être rempotée tous les 2 à 3 ans. Il faut procéder à son rempotement pendant sa floraison.

6) L’eau pour l’orchidée

L’eau ne doit pas être calcaire. Il faut donc éviter l’eau du robinet et privilégier une eau de pluie, voire une eau filtrée en carafe.

7) Les moments précis d’arrosage

Si vous traversez de fortes chaleurs ou que la plante est en floraison, alors n’hésitez pas à arroser votre orchidée toutes les semaines.

8) Le nettoyage de l’orchidée

L’orchidée se nettoie en retirant les feuilles jaunies, les fleurs fanées et les racines sèches.