Où partir au dernier moment pour la Pentecôte ?

Au calme à la montagne !

Le printemps est la période idéale pour aller à la montagne. Une super destination pour s’assurer la tranquillité en évitant les embouteillages et la forte fréquentation touristique tout en profitant de températures idéales.

Parc du Mercantour

Le parc national du Mercantour s’étend sur plusieurs vallées de l’arrière-pays azuréen dont celles de la Tinée, la Vésubie, la Gordolasque, et les hautes vallées du Var et du Cians.

Pour des vacances sportives Le Mercantour et une destination idéale, vous trouverez des randonnées pour tous les niveaux et vos efforts seront récompensés par des paysages époustouflants ce parc protégé et le paradis des marcheurs. Et à ses portes, les villages perchés peuvent s’enorgueillir de leur patrimoine exceptionnel, notamment des chapelles ornées de fresques anciennes.

Enfin, on goûte à l’art de vivre de cette région marquée par l’héritage italien, visible aussi bien dans la gastronomie que dans l’architecture. N’oubliez pas vos chaussures de rando !

A seulement 2h de route de Nice vous pourrez profiter de la mer si l’envie vous en dit.

Les villages du Lubéron!

Lieu emblématique de la Provence, le Lubéron est une destination culturelle et architecturale, qui possède aussi un immense parc naturel classé comme Parc Naturel Régional.

Le Lubéron englobe un ensemble de petits villages typiques appréciés par les touristes pour leur authenticité et convivialité. Une destination idéale en cette période printanière où les températures sont agréables et où la fréquentation est encore raisonnable !

Si vous ne deviez visiter qu’un village (vous vous priveriez dans ce cas des merveilles que sont Sisteron et Gordes entre autres) allez à L’Isle sur la Sorgue la petite Venise du sud de la France.

Située au cœur de la Provence, cette petite ville attractive au climat doux est un ancien village de pêcheurs. L’Isle sur la Sorgue est très connue pour ses antiquaires permanents, ses vieilles roues et sa rivière « la Sorgue » à la couleur vert émeraude.

Lors de votre week-end de Pentecôte, profitez du dimanche pour découvrir le marché des brocanteurs mais également le grand marché provençal avec ses produits locaux et son artisanat.

Le Golfe de Saint-Tropez

Le village propulsé sur la planète people dans les années 60 se révèle différent hors saison au fil de ses charmantes ruelles marquées par l’histoire. C’est le bon moment pour savourer un Saint-Tropez plus secret avant les fortes affluences de l’été. Attention les badauds sont déjà arrivés et vous aurez certainement droit à quelques bouchons.

Profitez- en pour vous rendre sur L’île de Porquerolles ou la presqu’île de Giens avant que les îles soient fermées en prévention des risques de feux.

L’île de beauté

La Corse peut se targuer d’un climat méditerranéen doux et humide en hiver, et chaud et sec en été. Quelle que soit votre ville de prédilection lors de votre week-end en Corse, privilégiez les déplacements hors des saisons touristiques pour éviter l’affluence dans les sites les plus visités.

À guère plus de 1h d’avion de Paris mais à quelques heures de ferry des ports méditerranéens, la Corse mérite son nom d’île de beauté : on s’y déplace plutôt lentement, il faut prendre le temps de s’y acclimater pour en découvrir les secrets.