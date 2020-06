Paga les Marseillais dévoile qu’il va se marier avec un homme, mais c’est qui?

Paga des « Marseillais » a fait une annonce des plus inattendues et très surprenante. Dans une vidéo publiée sur YouTube, il annonce son prochain mariage avec Greg, lui aussi star des » Marseillais « .

Paga, de son vrai nom Anthony Paggini Neuron, s’est fait connaître comme candidat dès les premières émissions de téléréalité sur W9 en 2012 jusqu’à les “ Marseillais aux Caraïbes ” en 2020, mais aussi pour sa relation passée avec la belle Adixia, avec qui il s’était marié symboliquement dans les » Marseillais en Thaïlande « . Très infidèle, ils se sont séparés en 2018.

Paga avait confié, lors d’un live Instagram avec Magali Berdah, chroniqueuse de » Touche pas à mon poste « , qu’il avait passé, il y a quelques années, une mauvaise période dans sa vie, particulièrement dépressive. Il avait dû pour cela du faire appel à un psychiatre :

» C’est très dur d’en parler, je n’en ai jamais parlé à personne… Je me suis levé le matin et j’ai commencé à avoir des idées noires. Je faisais que pleurer. Je voulais que dormir. Je me posais des questions existentielles, j’angoissais. Mon cerveau se déconnectait petit à petit. Je broyais du noir, je vous dis la vérité. J’ai eu des périodes où je me demandais de ce que je faisais là, dans ce monde« , avait-il alors confié.

Et de poursuivre : « Je suis allé voir un psychiatre. Il m’a dit : ‘Soit vous prenez des cachets, soit on vous interne dans un mois’. C’était un an avant que je me sépare d’Adixia. Et du moment où on s’est séparé, j’ai pris les cachets et j’ai tout envoyé à la poubelle. J’ai pris des grosses doses « J’en prenais même en tournage, personne ne savait » et j’ai arrêté » racontait-il, visiblement ému.

Même sa relation avec son ex Adixia semble s’être calmée après des années de hauts et de bas : » Avec Adixia, on entretient une relation banale. Si elle a des questions à me poser, elle m’appelle. Mais sinon rien de fou. Je sais qu’elle fait sa vie, je fais la mienne. On aurait pu être compatible avant, mais j’ai trop souffert dans cette relation « , a-t-il expliqué.

Aujourd’hui, le candidat emblématique, Paga, a retrouvé le sourire et sa joie de vivre, entouré de ses proches amis. Et fait même une annonce très joyeuse, mais aussi très surprenante ! À savoir qu’il avait l’intention de se marier, avec un homme !

Un mariage avec son meilleur ami, Greg Yega, lui aussi candidat des » Marseillais « , mais un mariage qui ne serait autre que simplement amical et symbolique. Une belle amitié entre les deux jeunes hommes, des amis très proches qui ne se quittent plus, et passent tout leur temps ensemble. Sam Zirah, Youtuber, nous partage une vidéo sur sa chaîne, dans laquelle les deux meilleurs amis sont dans le même lit en train de se faire des confidences. Ils se sont lancés dans une session de questions-réponses.

Si Paga confie que son rêve serait maintenant de trouver la femme de sa vie, fonder une famille et d’avoir des enfants, ils finissent par confirmer qu’ils sont comme des frères l’un pour l’autre C’est ainsi que Greg, l’ex petit copain de Maeva Ghennam, a fini par révéler : » Je pense qu’on va se marier Paga et moi « , avant de rassurer leurs fans : » En amitié. On va se marier à Las Vegas « .

Vidéo dans laquelle Greg Yoga fait des révélations très touchantes. En effet, il révèle que, élevé seul par sa mère, l’absence de son père a toujours été très difficile à vivre pour lui, et ce, dès son plus jeune âge. « Oui, c’est important. Un papa, c’est très important quand même « , avant de partager une petite anecdote qui l’a longtemps fait souffrir » Quand, j’allais au football, que je voyais tous mes collègues avec leurs papas et que moi, j’avais que ma maman, j’ai beaucoup souffert « .

Un manque et une souffrance qu’il pallie en se constituant une famille avec ses amis, et notamment Paga. » Mais ce n’est pas grave, j’ai un grand frère maintenant. Paga, c’est le grand frère que je n’ai jamais eu « a-t-il alors confié. Une jolie déclaration qui a ému Paga, ainsi que Sam Zirah.

Et rappelons aussi que Greg avait avoué qu’il était lui aussi, aller voir un psychologue suite à sa séparation douloureuse avec Maeva. « Le problème, c’est qu’aujourd’hui, je suis blessé. Elle m’a tué. C’est le seul mot qui me vient quand je pense à elle. Elle m’a vraiment fait beaucoup de mal. J’avais souffert pour mon premier amour, mais là, c’est autre chose… Je crois que je n’ai jamais autant souffert de ma vie. Je suis allé voir un psychologue et tout ça cause d’elle. Ce n’est pas possible de vivre ce que j’ai vécu. Les téléspectateurs le verront…« nous a-t-il alors révélé.

Entre leurs relations sentimentales, très tumultueuses avec Maeva Ghennam pour Greg Yega, et Adixia pour Paga, ce sont aujourd’hui deux hommes au cœur brisés et emplis de souffrances, mais aussi les meilleurs amis du monde, qui seront toujours là pour se soutenir l’un et l’autre.

Une petite famille à eux deux que rien ne semble séparer. « Ma rencontre avec lui (Paga), il y a huit ans est exceptionnelle. Je marchais pour aller en boite de nuit et il m’a récupéré en voiture… Voilà, depuis il est mon meilleur ami, et je pense qu’il le restera à vie. C’est quelqu’un de rare, d’attachant. Je ferai tout pour lui » avait-il alors expliqué. Deux personnes apparemment fragilisées après leurs passages dans la célèbre émission qui continue aujourd’hui.

C’est la dernière ligne droite pour les Marseillais de W9 ! Après trois mois d’aventure, la saison aux Caraïbes de la télé-réalité à succès de W9 diffusera l’ultime épisode de son divertissement le jeudi 11 juin, comme l’a annoncé la chaîne de la TNT. En rassemblant 1 million de téléspectateurs, soit 3,6 % de parts de marché, chaque soir, le programme a vécu sa meilleure saison depuis 2017.

L’épisode diffusé le 14 avril 2020 a ainsi battu le record d’audience historique pour une télé-réalité en access prime time sur W9, en attirant 1,5 millions de téléspectateurs. Pendant cette longue période de confinement, la plupart des épisodes ont franchi la barre du million de téléspectateurs.

Pour les fidèles de l’émission, il faudra être patient pour découvrir les futures aventures des candidats, car effectivement, après l’annulation du tournage pour cause de confinement, aucune nouvelle date d’enregistrement des » Marseillais vs Le Reste du Monde « n’a été officiellement annoncée par W9…