Paiement sans contact : 4 situations qui nécessitent absolument la désactivation

Le paiement sans contact prend de l’ampleur puisqu’il apporte une bonne dose de facilité. Toutefois, la vigilance est de mise puisque les cartes bancaires peuvent être au cœur d’une situation dangereuse. Il est alors conseillé de désactiver cette fonctionnalité lors de 4 situations.

1/ Vous partez en voyage à l’étranger !

C’est le contexte le plus dangereux puisque vous ne savez pas si les conditions de sécurité sont les mêmes à l’étranger et en France. Que ce soit pour payer dans un commerce ou retirer de l’argent, il est préférable d’être très vigilant. De ce fait, pour éviter les désagréments, pensez à bien désactiver le paiement sans contact et payez de la manière la plus traditionnelle. N’oubliez pas de cacher votre code secret bien sûr.

2/ Vous n’utilisez pas ce mode de paiement

Si vous êtes réfractaire à l’idée de payer sans contact, désactivez cette fonctionnalité. De plus, lorsque vous commandez votre carte bancaire à votre conseiller, vous pouvez refuser cette compatibilité. Toutes les banques ne le proposent pas, d’où l’intérêt de bien vous renseigner en amont. Sinon, depuis votre compte en ligne, vous pouvez désactiver le paiement sans contact en quelques clics. Si vous ne trouvez pas la méthode, appelez votre conseiller qui pourra vous guider.



3/ Vous utilisez votre Smartphone pour payer

Aujourd’hui, il est possible d’utiliser une montre connectée, un Smartphone et une carte bancaire pour profiter du paiement sans contact. De ce fait, si vous utilisez l’un des deux appareils, pensez à désactiver la fonctionnalité pour votre CB. Vous serez ainsi à l’abri des mauvaises surprises. Parmi ces dernières, il y a souvent le piratage et le vol des informations bancaires. Les personnes malveillantes utilisent généralement une application et la technologie NFC pour dérober l’ensemble des coordonnées. Ensuite, ils peuvent utiliser celles-ci pour effectuer des achats. Ils sont passés sur des sites à l’étranger qui ne vérifient pas le code secret par exemple.

4/ Il n’y a aucune protection

Vous devez être certain que le terminal de paiement est officiel et sécurisé. Si vous avez un doute, oubliez alors votre carte bancaire et optez pour un paiement avec des espèces par exemple. Les billets sont toujours complexes à transporter, mais vous n’aurez pas de mauvaises surprises. De plus, cette technique est largement recommandée pour voyager à l’étranger. Sortez le moins possible votre carte bancaire.

Le paiement sans contact en France est toutefois très efficace et pratique. Il est possible de l’utiliser jusqu’à 50 euros et il s’est démocratisé avec la crise liée au Covid-19. Toutefois, n’oubliez pas que les fraudes sont tout à fait possibles.