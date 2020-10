“Paix à son âme” : Ce poignant et triste post de Jean-Luc Reichmann attriste les internautes

Dans l’une de ses dernières publications, Jean-Luc Reichmann a souhaité rendre hommage à la disparition d’un grand artiste. En effet, ce 28 octobre 2020, Coluche aurait fêté ses 76 ans. Le célèbre animateur de TF1 affiche donc sa tristesse à l’occasion de cet anniversaire funeste. Il y a 34 ans, Michel Colucci, dit Coluche, nous quittait. Victime d’un accident de moto à Opio dans le sud de la France, la mort de l’artiste a laissé un grand vide. Malgré les années qui passent beaucoup de ses fans sont toujours inconsolables. Et Jean-Luc Reichmann semble faire partie de ceux-ci. Omniprésent sur les réseaux sociaux, le présentateur des 12 coups de midi parait lui aussi nostalgique de l’époque à laquelle Coluche amusait son public. Faut-il rappeler ce que Coluche représentait dans les années 80 ?



Jean-Luc Reichmann

S’il y a bien une star qui a marqué cette époque, c’est bien lui ! Car le comédien et humoriste avait une popularité que très peu d’artistes peuvent revendiquer aujourd’hui. Coluche était considéré comme l’un des personnages les plus importants de France. Chacune de ses interventions faisait l’objet d’un véritable buzz. Même si ce mot n’existait pas durant ces années-là ! Toutes les rumeurs ont couru au sujet de sa disparition. Et même un meurtre avait été évoqué. Bien décidé à faire évoluer la société, Coluche était très critique notamment envers les responsables politiques. Il avait même décidé de se présenter aux élections présidentielles. Avant de décider finalement de se retirer. Encore aujourd’hui, ses admirateurs se demandent quel aurait été le résultat du scrutin.



Sur son compte Instagram, Jean-Luc Reichmann a donc une pensée pour le grand homme de spectacle. À l’occasion de ce triste anniversaire, le papa de 6 enfants publie une photo à la mémoire de l’homme à la salopette en jean. En plus de cette publication, l’animateur de TF1 ajoute une légende. ” Coluche aurait eu 76 ans aujourd’hui… Il me manque ” a simplement écrit Jean-Luc Reichmann. Visiblement, l’évocation de cette disparition a marqué les followers. En effet, les internautes ont sauté sur l’occasion pour se joindre à l’émotion du papa de 6 enfants. Avec plus de 20 000 likes et près de 1 000 commentaires, les fans de l’artiste ont rapidement réagi en nombre, à cet hommage.

Parmi ceux-ci, quelques-uns étaient d’ailleurs très touchants ” Du haut de mes 28 ans, je ne le connaissais pas de son vivant, mais j’aurais tellement voulu qu’il soit encore vivant pour nous faire rire (…) ” pouvait-on lire de la part d’un anonyme. Une preuve que Coluche a marqué plusieurs générations, et ce même depuis sa disparition. Dans la très longue liste de commentaires, un autre message ne manquait pas d’intérêt. Car il semblait décrire un sentiment partagé par beaucoup ” Tous ces artistes qui disaient ce que nous pensons tout bas à haute voix et tous cela dans l’humour nous manquent ! Ils nous en restent quelques-uns, mais ils se comptent sur les doigts de la main ” écrivait un fan de l’artiste. De toute évidence, ce message, posté par Jean-Luc Reichmann, n’a pas laissé ses fans insensibles. Et un grand nombre d’entre eux s’est joint à son évidente émotion !