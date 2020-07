Paris Jackson: Des confidences alarmantes sur sa santé mentale!

Paris Jackson est la fille du grandiose Michael Jackson. Mais malgré la notoriété de son père, qui rayonne sur tout la planète, Paris Jackson affronte de nombreux obstacles dans sa vie. La jeune femme qu’elle est aujourd’hui est épanouie et en paix, mais cela ne fut pas toujours le cas. En effet, son compagnon et elle réalisent un documentaire dans lequel il apparaît qu’elle doive faire face à des situations extrêmement difficiles. Des confidences sont alors faites à propos de problèmes d’ordre mentaux. Paris Jackson se bat donc tous les jours. Car elle ne souhaite pas sombrer dans la dépression, ni se mettre en danger. Heureusement, il semble que la musique l’aide à se retrouver.

Paris Jackson n’a pas eu la vie de rêve comme beaucoup pourrait le croire

Paris Jackson ne pouvait pas être une jeune femme comme les autres. Outre le fait que nous sommes tous uniques, Paris Jackson a grandit dans un univers si différent. En effet, elle grandit au ranch de Neverland. La si grande notoriété et médiatisation de son père la contraint, elle et ses frères, à sortir masquée. Ajoutez à cela le divorce de ses parents alors qu’elle n’a pas encore deux ans et le décès de son père lorsqu’elle n’a que 11 ans. Paris Jackson a du faire face à des situations extraordinaires pour son âge.

À ses 18 ans, Paris Jackson choisit de renouer des liens avec sa mère. Debbie Rowe n’avait pas la garde des enfants après le divorce. Et les enfants du couple ont été confié à leur grand-mère, la mère de Michael Jackson, suite au décès du papa en 2009. Paris Jackson décide de se rapprocher de sa mère car elle apprend qu’elle a un cancer du sein et souhaite la soutenir dans cette épreuve.

Paris Jackson traverse très jeune des épreuves extrêmes

Mais avant ses 18 ans, Paris Jackson a bien failli perdre la vie. En 2013, un événement terrible arrive dans sa vie. Un événement duquel elle a bien failli ne pas se relever. En effet, suite à des querelles juridiques sur les droits d’auteurs de Michael Jackson, les enfants du dieu de la pop doivent se soumettre à des tests sanguins. L’objectif est de vérifier qu’ils sont bien les enfants de Michael Jackson. Et c’est là que la vie de Paris Jackson change. Car à l’âge de 15. ans, elle découvre que son père n’est pas son père biologique. Pire encore, il n’est plus là pour lui donner des explications. Alors, dans un grand désarroi, elle rédige une lettre de suicide et tente de mettre fin à ses jours.

Sa santé mentale était très tôt en danger

Par la suite, elle est prise en charge et sa santé physique et mentale s’améliore. Mais elle fait une rechute en 2018. L’équilibre de l’esprit est une chose fragile pour tout le monde. Et pour Paris Jackson, il est encore plus difficile de trouver sa place étant donné son histoire familiale et son expérience. Ce qui la sauve et qui l’aide à garder l’esprit libre, ce sont ses amis et l’art. En effet, elle s’adonne à la peinture, au dessin, au tatouage et à la musique. De plus, elle est entourée par des personnes qui partagent sa vision de la vie et qui la conforte sur ss place dans le monde.

Voir cette publication sur Instagram find healing in doing what you love ♥️ Une publication partagée par PK Dragonfly (@parisjackson) le 9 Juil. 2020 à 1 :31 PDT

Un combat quotidien

Paris Jackson doit lutter pour ne pas sombrer dans la dépression et elle parle aujourd’hui davantage de ses difficultés. Avec son amoureux, Gabriel Glenn, elle se retrouve au centre d’un documentaire qui va montrer les troubles de la jeune femme. C’est une série de plusieurs épisodes qui s’intitule Unfiltered : Paris Jackson & Gabriel Glen. Tout les deux sont les membres d’un groupe de musique et les fans peuvent les voir évoluer entre les studios d’enregistrement. Mais aussi découvrir des moments rares de l’intimité de Paris Jackson. Car, croyez-le ou non, elle ne se trouve pas tous les jours suffisamment belle ou talentueuse. Cela paraît fou mais elle doit vraiment lutter pour trouver confiance en elle.

Une nouvelle ère commence pour Paris Jackson qui assume pleinement qui elle est

Paris Jackson est prête à permettre au monde d’apprendre à la connaître. Elle souhaite pouvoir toucher les âmes à travers sa musique. Paris Jackson vit ses émotions pleinement et la musique la touche plus que tout le reste. Elle est ainsi persuadée que la musique lui a sauvé la vie et en faisant des chansons à son tour, elle espère pouvoir rendre la pareille. Pour pouvoir aider les personnes qui rencontrent des difficultés similaires aux siennes, elle décide qu’il est temps de prendre la parole. Assumer ses angoisses va lui permettre de mieux les gérer et permettra certainement à d’autres de se reconnaître dans ses aventures.

Par exemple, Parsi Jackson n’a plus peur de parler de ses anciens troubles alimentaires. Car elle a compris aujourd’hui qu’elle recherchait à combler un vide. Rechercher du réconfort avec des choses que l’on maîtrise fait partie des façons que l’être humain à de se protéger. Mais il est aussi possible de se laisser aller dans ses travers et cette échappatoire n’est que de courte durée. En effet, il reste impossible de fuir le monde extérieur en restant attachée au monde. La confrontation aux autres et à l’image de soi dans les yeux des autres peut alors être violente. Et souvent, pour encore tenter de la fuir, les personnes qui se sentent mal peuvent se faire du mal plutôt que de prendre les problèmes à bras le corps.

Des révélations qui vont pouvoir aider d’autres personnes

Paris Jackson est une personne dotée d’une grande sensibilité et elle alors été conduite à se mutiler pour dévier les émotions sur le terrain physique. Émotionnellement, c’était trop à gérer. Elle devait pouvoir contrôler ce qui se passait. Ressentir cette peine physiquement plutôt qu’émotionnellement lui donnait une fausse sensation de contrôle sur son mal-être. Ce sont une des révélations que la jeune femme partage dans cette nouvelle série. Disponible sur Facebook Watch, vous allez pouvoir découvrir Parsi Jackson comme vous ne l’avez jamais vu.